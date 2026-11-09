Chamba News: आतिशबाजी की चमक के बाद चौगान में कचरे का ढेर

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सार्वजनिक स्थल की बदली सूरत से लोग खफा, एसडीएम ने सफाई टीम लगाकर जल्द कचरा हटाने का दिया भरोसासंवाद न्यूज एजेंसीचंबा। दिवाली की रात आतिशबाजी से रोशन रहा ऐतिहासिक चौगान अगली सुबह पटाखों के कचरे से अटा मिला। मैदान में जगह-जगह जले हुए पटाखे, कागज और आतिशबाजी के अन्य अवशेष बिखरे रहे।त्योहार की रौनक के बाद सार्वजनिक स्थल की इस बदहाल तस्वीर ने सुबह सैर के लिए पहुंचे लोगों को निराश किया। शहरवासियों ने मैदान में फैली गंदगी पर नाराजगी जताते हुए इसकी नियमित सफाई और स्वच्छता बनाए रखने की जरूरत बताई।दिवाली की रात चौगान और आसपास के क्षेत्रों में देर तक आतिशबाजी होती रही। लोगों ने परिवार और दोस्तों के साथ त्योहार मनाया, लेकिन पटाखे जलाने के बाद निकले कचरे को समेटने की जहमत नहीं उठाई। इसका खामियाजा सुबह मैदान में पहुंचने वाले लोगों को भुगतना पड़ा। जगह-जगह फैले अवशेषों ने चौगान की सुंदरता को भी प्रभावित किया।स्थानीय निवासी नीरज कुमार, सुरेश कुमार, दीपक कुमार और ओम प्रकाश ने कहा कि चौगान चंबा की ऐतिहासिक पहचान है। यहां रोजाना स्थानीय लोगों के साथ पर्यटक भी सैर करने पहुंचते हैं। विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और खेल गतिविधियों का आयोजन भी इसी मैदान में होता है। ऐसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल पर त्योहार के बाद इस तरह कचरा फैलना उचित नहीं है। आतिशबाजी करने वालों को भी इसकी सफाई की जिम्मेदारी समझनी चाहिए। एसडीएम चिराग शर्मा ने बताया कि चौगान की सफाई के लिए टीम तैनात कर दी गई है। जल्द ही मैदान से कचरा हटा दिया जाएगा।