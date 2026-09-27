Chamba News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Sun, 27 Sep 2026 10:09 PM IST
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काम की बात
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टैलेंट हंट... चंबा के डलहौजी में टैलेंट हंट 2026 का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम 18 अक्तूबर को डलहौजी में आयोजित होगा। यह कार्यक्रम रमणीय डलहौजी वेलफेयर सोसायटी की ओर से बच्चों और युवा प्रतिभाओं को अपनी कला एवं रचनात्मकता का प्रदर्शन करने के लिए करवाया जाएगा।
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आज खास
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प्रदर्शन
धरना : चंबा में कांग्रेस के कार्यकर्ता सुबह 10:30 बजे से धरना-प्रदर्शन करेंगे।
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बैठक
समीक्षा : सांसद डॉ. राजीव भारद्वाज दोपहर बाद 2 बजे बचत भवन में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे।
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खेलकूद
समापन : ककीरा में चल रही खेलकूद प्रतियोगिता का समापन दोपहर 2 बजे होगा।
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क्रिकेट : चंबा चौगान में ग्रीन वैली और रॉयल टाइगर के बीच क्रिकेट मैच सुबह 9 बजे से खेला जाएगा।
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युवा
काउंसलिंग : जिला रोजगार कार्यालय बालू में युवाओं की कॅरिअर काउंसलिंग सुबह 10 बजे से होगी।
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मेडिकल कॉलेज चंबा ओपीडी-कमरा नंबर
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बाल रोग : डॉ. विजय यादव (कमरा नंबर-311)। सेकेंड फ्लोर ओपीड़ी।
मेडिसिन : डॉ. उमर (कमरा नंबर-213)। फर्स्ट फ्लोर ।
नेत्र ओपीडी : डॉ इयति (कमरा नंबर-423)। फोर्थ फ्लोर।
आर्थो : डॉ. अनुज (कमरा नंबर-207)। फर्स्ट फ्लोर।
गायनी : डॉ. सपना (कमरा नंबर-311)। सेकेंड फ्लोर।
सर्जरी : डॉ. अरविंद (कमरा नंबर-209)। फर्स्ट फ्लोर।
त्वचा रोग : डॉ. रितु(कमरा नंबर-317)। सेकेंड फ्लोर।
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- आपातकालीन स्थिति में चिकित्सकों की ड्यूटी बदल भी सकती है।
- आपातकालीन नंबर- 01899-222392
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टैलेंट हंट... चंबा के डलहौजी में टैलेंट हंट 2026 का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम 18 अक्तूबर को डलहौजी में आयोजित होगा। यह कार्यक्रम रमणीय डलहौजी वेलफेयर सोसायटी की ओर से बच्चों और युवा प्रतिभाओं को अपनी कला एवं रचनात्मकता का प्रदर्शन करने के लिए करवाया जाएगा।
आज खास
प्रदर्शन
धरना : चंबा में कांग्रेस के कार्यकर्ता सुबह 10:30 बजे से धरना-प्रदर्शन करेंगे।
बैठक
समीक्षा : सांसद डॉ. राजीव भारद्वाज दोपहर बाद 2 बजे बचत भवन में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे।
खेलकूद
समापन : ककीरा में चल रही खेलकूद प्रतियोगिता का समापन दोपहर 2 बजे होगा।
क्रिकेट : चंबा चौगान में ग्रीन वैली और रॉयल टाइगर के बीच क्रिकेट मैच सुबह 9 बजे से खेला जाएगा।
युवा
काउंसलिंग : जिला रोजगार कार्यालय बालू में युवाओं की कॅरिअर काउंसलिंग सुबह 10 बजे से होगी।
मेडिकल कॉलेज चंबा ओपीडी-कमरा नंबर
बाल रोग : डॉ. विजय यादव (कमरा नंबर-311)। सेकेंड फ्लोर ओपीड़ी।
मेडिसिन : डॉ. उमर (कमरा नंबर-213)। फर्स्ट फ्लोर ।
नेत्र ओपीडी : डॉ इयति (कमरा नंबर-423)। फोर्थ फ्लोर।
आर्थो : डॉ. अनुज (कमरा नंबर-207)। फर्स्ट फ्लोर।
गायनी : डॉ. सपना (कमरा नंबर-311)। सेकेंड फ्लोर।
सर्जरी : डॉ. अरविंद (कमरा नंबर-209)। फर्स्ट फ्लोर।
त्वचा रोग : डॉ. रितु(कमरा नंबर-317)। सेकेंड फ्लोर।
- आपातकालीन स्थिति में चिकित्सकों की ड्यूटी बदल भी सकती है।
- आपातकालीन नंबर- 01899-222392