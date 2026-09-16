Chamba News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Wed, 16 Sep 2026 10:30 PM IST
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आज खास
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काम की बात
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बैठक : तेलका यूथ क्लब की बैठक सुबह 10 बजे होगी। इसमें बाजार में बढ़ रहे वाहनों के लिए पार्किंग के अभाव को लेकर चर्चा होगी।
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लंगर : चनेड़ में मणिमहेश यात्रियों के लिए लंगर का आयोजन दोपहर 12 बजे से किया जाएगा।
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टीकाकरण : पशुपालन विभाग चंबा की ओर से लंपी रोग को लेकर भटियात में मवेशियों का टीकाकरण सुबह 10 बजे से किया जाएगा।
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प्रशिक्षण : आरसेटी बालू में लघु उद्यमी फास्ट फूड स्टाॅल पर आधारित प्रशिक्षण सुबह 10बजे से शुरू होगा।
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मेडिकल कॉलेज चंबा
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बाल रोग विभाग : डॉ. आरके सूर्या और इशा (कमरा नंबर-311) दूसरा तल
मेडिसिन विभाग : डॉ. उमर (कमरा नंबर-213) प्रथम तल
नेत्र विभाग : डॉ. इयति (कमरा -423) चतुर्थ तल
आर्थो विभाग : डॉ. मानिक (कमरा नंबर-207) प्रथम तल
गायनी विभाग : डॉ. सपना (कमरा नंबर-311) द्वितीय तल
सर्जरी विभाग : डॉ. अरविंद और डॉ. रोहित (कमरा नंबर-209) प्रथम तल
त्वचा रोग विभाग : डॉ. रितु (कमरा नंबर-317) द्वितीय तल
आपातकालीन नंबर 01899-222392
नोट : आपातकालीन स्थिति में चिकित्सकों की ड्यूटी बदलाव भी किया जा सकता है।
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काम की बात
बैठक : तेलका यूथ क्लब की बैठक सुबह 10 बजे होगी। इसमें बाजार में बढ़ रहे वाहनों के लिए पार्किंग के अभाव को लेकर चर्चा होगी।
लंगर : चनेड़ में मणिमहेश यात्रियों के लिए लंगर का आयोजन दोपहर 12 बजे से किया जाएगा।
टीकाकरण : पशुपालन विभाग चंबा की ओर से लंपी रोग को लेकर भटियात में मवेशियों का टीकाकरण सुबह 10 बजे से किया जाएगा।
प्रशिक्षण : आरसेटी बालू में लघु उद्यमी फास्ट फूड स्टाॅल पर आधारित प्रशिक्षण सुबह 10बजे से शुरू होगा।
मेडिकल कॉलेज चंबा
बाल रोग विभाग : डॉ. आरके सूर्या और इशा (कमरा नंबर-311) दूसरा तल
मेडिसिन विभाग : डॉ. उमर (कमरा नंबर-213) प्रथम तल
नेत्र विभाग : डॉ. इयति (कमरा -423) चतुर्थ तल
आर्थो विभाग : डॉ. मानिक (कमरा नंबर-207) प्रथम तल
गायनी विभाग : डॉ. सपना (कमरा नंबर-311) द्वितीय तल
सर्जरी विभाग : डॉ. अरविंद और डॉ. रोहित (कमरा नंबर-209) प्रथम तल
त्वचा रोग विभाग : डॉ. रितु (कमरा नंबर-317) द्वितीय तल
आपातकालीन नंबर 01899-222392
नोट : आपातकालीन स्थिति में चिकित्सकों की ड्यूटी बदलाव भी किया जा सकता है।