Chamba News: सिटी में आज

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काम की बात

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बैठक : तेलका यूथ क्लब की बैठक सुबह 10 बजे होगी। इसमें बाजार में बढ़ रहे वाहनों के लिए पार्किंग के अभाव को लेकर चर्चा होगी।

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लंगर : चनेड़ में मणिमहेश यात्रियों के लिए लंगर का आयोजन दोपहर 12 बजे से किया जाएगा।

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टीकाकरण : पशुपालन विभाग चंबा की ओर से लंपी रोग को लेकर भटियात में मवेशियों का टीकाकरण सुबह 10 बजे से किया जाएगा।

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प्रशिक्षण : आरसेटी बालू में लघु उद्यमी फास्ट फूड स्टाॅल पर आधारित प्रशिक्षण सुबह 10बजे से शुरू होगा।



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मेडिकल कॉलेज चंबा

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बाल रोग विभाग : डॉ. आरके सूर्या और इशा (कमरा नंबर-311) दूसरा तल



मेडिसिन विभाग : डॉ. उमर (कमरा नंबर-213) प्रथम तल



नेत्र विभाग : डॉ. इयति (कमरा -423) चतुर्थ तल



आर्थो विभाग : डॉ. मानिक (कमरा नंबर-207) प्रथम तल



गायनी विभाग : डॉ. सपना (कमरा नंबर-311) द्वितीय तल



सर्जरी विभाग : डॉ. अरविंद और डॉ. रोहित (कमरा नंबर-209) प्रथम तल



त्वचा रोग विभाग : डॉ. रितु (कमरा नंबर-317) द्वितीय तल



आपातकालीन नंबर 01899-222392



नोट : आपातकालीन स्थिति में चिकित्सकों की ड्यूटी बदलाव भी किया जा सकता है।

आज खास