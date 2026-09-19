Chamba News: ग्रेल में भव्य मेला आज, माली के लिए 51 हजार की राशि

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संवाद न्यूज एजेंसीतेलका (चंबा)। ग्रेल में रविवार को भव्य मेले का आयोजन किया जाएगा। मेले को लेकर क्षेत्रवासियों और आयोजन समिति में उत्साह है। मेले में आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की उम्मीद है।आयोजन के दौरान क्षेत्र की धार्मिक आस्था, पारंपरिक संस्कृति और सामाजिक सहभागिता की झलक देखने को मिलेगी।मेले में माली की राशि 51 हजार रुपये निर्धारित की गई है। इसे मेले के प्रमुख आकर्षणों में शामिल किया गया है। आयोजन को व्यवस्थित ढंग से संपन्न करवाने के लिए समिति की ओर से तैयारियां पूरी की जा रही हैं। लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आवश्यक व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है।मेले के संचालन के लिए उत्तम ठाकुर को अध्यक्ष, महाराज सिंह को सचिव और दीप राज को कोषाध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा मनोहर लाल (पीईटी), किशोरी लाल (जेबीटी) समेत अन्य सदस्य व्यवस्थाओं में सहयोग कर रहे हैं।समिति पदाधिकारियों ने बताया कि मेले में पहुंचने वाले लोगों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने क्षेत्रवासियों से अधिक से अधिक संख्या में मेले में पहुंचकर आयोजन की रौनक बढ़ाने की अपील की है। समिति ने कहा कि लोगों की भागीदारी से क्षेत्र की सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं को मजबूती मिलेगी।