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इसमें खिलाड़ियों को कबड्डी की बारीकियों और खेल की तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। खेलो इंडिया सेंटर चमीनू के कोच मोहम्मद रफी और सहयोग ट्रस्ट के सचिव ओमप्रकाश प्रशिक्षक के रूप में शामिल हैं। वे खिलाड़ियों को कबड्डी के विभिन्न दांव-पेच सिखा रहे हैं। निशुल्क कोचिंग से खिलाड़ियों को अपना कौशल सुधारने का अवसर मिल रहा है। विज्ञापन

इसमें खिलाड़ियों को कबड्डी की बारीकियों और खेल की तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। खेलो इंडिया सेंटर चमीनू के कोच मोहम्मद रफी और सहयोग ट्रस्ट के सचिव ओमप्रकाश प्रशिक्षक के रूप में शामिल हैं। वे खिलाड़ियों को कबड्डी के विभिन्न दांव-पेच सिखा रहे हैं। निशुल्क कोचिंग से खिलाड़ियों को अपना कौशल सुधारने का अवसर मिल रहा है।

चंबा। राज्य स्तरीय सब जूनियर कबड्डी प्रतियोगिता के लिए खेलो इंडिया सेंटर चमीनू में निशुल्क कोचिंग शिविर लगाया जा रहा है। यह शिविर खिलाड़ियों के बेहतर प्रदर्शन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से है।