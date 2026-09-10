Chamba News: कॉलेज के पेड़ खुद बताएंगे अपनी पहचान, वैज्ञानिक नामों के साथ सजीं नाम पट्टिकाएं
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Thu, 10 Sep 2026 10:24 PM IST
विज्ञापन
इको क्लब की पहल से विद्यार्थियों को परिसर में ही वनस्पति विविधता समझने का मिलेगा अवसर
संवाद न्यूज एजेंसी
चुवाड़ी (चंबा)। राजकीय महाविद्यालय चुवाड़ी का परिसर अब सिर्फ पढ़ाई का स्थान नहीं, बल्कि वनस्पतियों की पहचान का जीवंत पाठशाला भी बन गया है।
महाविद्यालय के इको क्लब के विद्यार्थियों ने परिसर में मौजूद विभिन्न वृक्षों की पहचान कर उन पर सामान्य नाम, वैज्ञानिक नाम और संबंधित कुल की जानकारी वाली नाम पट्टिकाएं लगाईं।
इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों को पेड़-पौधों की पहचान और वैज्ञानिक नामकरण की जानकारी व्यवहारिक रूप से देना तथा पर्यावरण संरक्षण के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित करना है। अब विद्यार्थी किताबों में पढ़ी वनस्पतियों को परिसर में प्रत्यक्ष रूप से पहचान और समझ सकेंगे।
कार्यकारी प्राचार्य डॉ. संजीव कुमार ने कहा कि वृक्ष प्राकृतिक धरोहर हैं। उन्हें पहचानना, समझना और संरक्षित करना प्रत्येक विद्यार्थी की जिम्मेदारी है। उन्होंने बताया कि इस पहल की शुरुआत प्राचार्य डॉ. संजय सिंह पठानिया के प्रयासों से हुई है।
विज्ञापन
इको क्लब प्रभारी डॉ. रूप लाल ने कहा कि नाम पट्टिकाएं विद्यार्थियों के लिए जीवंत शैक्षणिक संसाधन का काम करेंगी। इससे वनस्पति विविधता को समझने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि यह पहल सतत विकास लक्ष्यों के तहत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, जलवायु कार्रवाई और स्थलीय पारिस्थितिकी एवं जैव विविधता संरक्षण को भी बढ़ावा देगी।
गतिविधि में रिधम पठानिया, प्रगति धीमान, पलक, सोनाली, सुहानी, काजल, वंशिता, राहुल, रवि, तमन्ना, महक, अरुचि, श्रुति, रिधिमा, अक्षय, अथर्व और अभिनव सहित 18 विद्यार्थियों ने भाग लिया।
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
चुवाड़ी (चंबा)। राजकीय महाविद्यालय चुवाड़ी का परिसर अब सिर्फ पढ़ाई का स्थान नहीं, बल्कि वनस्पतियों की पहचान का जीवंत पाठशाला भी बन गया है।
महाविद्यालय के इको क्लब के विद्यार्थियों ने परिसर में मौजूद विभिन्न वृक्षों की पहचान कर उन पर सामान्य नाम, वैज्ञानिक नाम और संबंधित कुल की जानकारी वाली नाम पट्टिकाएं लगाईं।
इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों को पेड़-पौधों की पहचान और वैज्ञानिक नामकरण की जानकारी व्यवहारिक रूप से देना तथा पर्यावरण संरक्षण के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित करना है। अब विद्यार्थी किताबों में पढ़ी वनस्पतियों को परिसर में प्रत्यक्ष रूप से पहचान और समझ सकेंगे।
विज्ञापन
कार्यकारी प्राचार्य डॉ. संजीव कुमार ने कहा कि वृक्ष प्राकृतिक धरोहर हैं। उन्हें पहचानना, समझना और संरक्षित करना प्रत्येक विद्यार्थी की जिम्मेदारी है। उन्होंने बताया कि इस पहल की शुरुआत प्राचार्य डॉ. संजय सिंह पठानिया के प्रयासों से हुई है।
विज्ञापन
इको क्लब प्रभारी डॉ. रूप लाल ने कहा कि नाम पट्टिकाएं विद्यार्थियों के लिए जीवंत शैक्षणिक संसाधन का काम करेंगी। इससे वनस्पति विविधता को समझने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि यह पहल सतत विकास लक्ष्यों के तहत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, जलवायु कार्रवाई और स्थलीय पारिस्थितिकी एवं जैव विविधता संरक्षण को भी बढ़ावा देगी।
गतिविधि में रिधम पठानिया, प्रगति धीमान, पलक, सोनाली, सुहानी, काजल, वंशिता, राहुल, रवि, तमन्ना, महक, अरुचि, श्रुति, रिधिमा, अक्षय, अथर्व और अभिनव सहित 18 विद्यार्थियों ने भाग लिया।