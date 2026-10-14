Chamba News: रोगी कल्याण समिति को विधायक निधि से ढाई लाख देने की घोषणा

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लोक निर्माण विभाग की लेटलतीफी पर विधायक ने जताई नाराजगीसंवाद न्यूज एजेंसीभरमौर (चंबा)। रोगी कल्याण समिति की बैठक गौरीकुंड होटल भरमौर में आयोजित की गई। इसमें विधायक डॉ. जनक राज विशेष रूप से उपस्थित रहे। खंड चिकित्सा अधिकारी डॉ. दिवेश वराल ने समिति की वार्षिक आय-व्यय का ब्योरा प्रस्तुत किया।दस सूत्रीय एजेंडा समिति के समक्ष रखा, जिस पर चर्चा की गई। विधायक डॉ. जनक राज ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके लिए स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने और अस्पताल की आवश्यकताओं को पूरा करने की दिशा में प्रयास किए जाने चाहिए। उन्होंने अस्पताल की जरूरतों और अन्य कार्यों के लिए अपनी विधायक निधि से ढाई लाख रुपये देने की घोषणा की। बैठक में स्वास्थ्य विभाग की ओर से लोक निर्माण विभाग को भवन और डंगे से संबंधित कार्यों के लिए राशि उपलब्ध करवाने के बावजूद काम समय पर पूरा नहीं होने का मामला भी उठा। इस पर विधायक ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि संबंधित विभाग को पत्र लिखकर कार्यों की स्थिति की जानकारी ली जाएगी। यदि काम में देरी जारी रहती है तो राशि वापस लेकर दूसरी सरकारी एजेंसी से कार्य करवाने पर विचार किया जाएगा। बैठक में उपमंडल अधिकारी अजय कुमार सिंह भी मौजूद रहे। बैठक के बाद विधायक ने अस्पताल का निरीक्षण किया और वहां उपचाराधीन मरीजों से बातचीत कर उनका हालचाल जाना।