पंचायतों की जरूरत के अनुसार विकास को दें गति : पठानिया

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संवाद न्यूज एजेंसीचुवाड़ी (चंबा)। गांवों की वास्तविक जरूरतों की पहचान कर विकास योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर लागू किया जाए ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके।यह बात विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने सोमवार को भटियात विकासखंड के नवनिर्वाचित पंचायती राज प्रतिनिधियों के साथ आयोजित परिचय एवं संवाद बैठक में कही।खंड विकास कार्यालय के सभागार में हुई बैठक में ग्राम पंचायत प्रधानों, उपप्रधानों और बीडीसी सदस्यों के साथ ग्रामीण विकास, पंचायतों की कार्यप्रणाली और जनसमस्याओं पर चर्चा की गई। पठानिया ने कहा कि पंचायत प्रतिनिधि अपने क्षेत्रों की विकास आवश्यकताओं को चिन्हित कर संबंधित विभागों के साथ समन्वय से कार्य करें। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों को राजनीतिक विचारधारा से ऊपर उठकर गांव की वास्तविक जरूरतों को प्राथमिकता देनी चाहिए।उन्होंने सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और पात्र लोगों तक उनका लाभ पहुंचाने पर जोर दिया। कहा कि लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरना ही जनसेवा का मूल उद्देश्य है।अतिरिक्त उपायुक्त अमित मेहरा ने पंचायतों के प्रभावी संचालन के लिए जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और आम लोगों के बीच बेहतर समन्वय को जरूरी बताया। बीडीओ अनिल गुराडा ने स्वागत करते हुए विकासखंड में चल रही योजनाओं की प्रगति की जानकारी दी। बैठक में एसडीएम मनीष सोनी, अधिशासी अभियंता राकेश ठाकुर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और पंचायत प्रतिनिधि मौजूद रहे।