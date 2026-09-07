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पंचायतों की जरूरत के अनुसार विकास को दें गति : पठानिया

Mon, 07 Sep 2026 10:56 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Mon, 07 Sep 2026 10:56 PM IST
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Accelerate development in line with the needs of panchayats: Pathania
विधानसभा अध्यक्ष ने नवनिर्वाचित पंचायती राज प्रतिनिधियों से किया संवाद
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संवाद न्यूज एजेंसी
चुवाड़ी (चंबा)। गांवों की वास्तविक जरूरतों की पहचान कर विकास योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर लागू किया जाए ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके।
यह बात विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने सोमवार को भटियात विकासखंड के नवनिर्वाचित पंचायती राज प्रतिनिधियों के साथ आयोजित परिचय एवं संवाद बैठक में कही।
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खंड विकास कार्यालय के सभागार में हुई बैठक में ग्राम पंचायत प्रधानों, उपप्रधानों और बीडीसी सदस्यों के साथ ग्रामीण विकास, पंचायतों की कार्यप्रणाली और जनसमस्याओं पर चर्चा की गई। पठानिया ने कहा कि पंचायत प्रतिनिधि अपने क्षेत्रों की विकास आवश्यकताओं को चिन्हित कर संबंधित विभागों के साथ समन्वय से कार्य करें। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों को राजनीतिक विचारधारा से ऊपर उठकर गांव की वास्तविक जरूरतों को प्राथमिकता देनी चाहिए।
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उन्होंने सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और पात्र लोगों तक उनका लाभ पहुंचाने पर जोर दिया। कहा कि लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरना ही जनसेवा का मूल उद्देश्य है।

अतिरिक्त उपायुक्त अमित मेहरा ने पंचायतों के प्रभावी संचालन के लिए जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और आम लोगों के बीच बेहतर समन्वय को जरूरी बताया। बीडीओ अनिल गुराडा ने स्वागत करते हुए विकासखंड में चल रही योजनाओं की प्रगति की जानकारी दी। बैठक में एसडीएम मनीष सोनी, अधिशासी अभियंता राकेश ठाकुर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और पंचायत प्रतिनिधि मौजूद रहे।
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