Chamba News: हड़सर, भरमौर और होली से श्रद्धालु कैलाश दर्शन के लिए रवाना

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हेली सेवा से 311 श्रद्धालु पहुंचे गौरीकुंड, करीब 300 लौटेसंवाद न्यूज एजेंसीभरमौर (चंबा)। श्री मणिमहेश यात्रा-2026 के तहत सोमवार को हड़सर, भरमौर और होली से श्रद्धालुओं के कैलाश दर्शन के लिए रवाना होने का क्रम जारी रहा।एसडीएम भरमौर अजय कुमार सिंह ने बताया कि सात सितंबर को शाम छह बजे तक हड़सर से पैदल यात्रा मार्ग के माध्यम से करीब 3500 श्रद्धालु मणिमहेश धाम के लिए रवाना हुए।श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए हेली टैक्सी सेवा भी संचालित की जा रही है। सोमवार को भरमौर से गौरीकुंड के बीच हेली टैक्सी की 59 उड़ानें हुईं। इनके माध्यम से 311 श्रद्धालु भरमौर से गौरीकुंड और करीब 300 श्रद्धालु गौरीकुंड से भरमौर पहुंचे।यात्रा के दौरान एक श्रद्धालु को सांस लेने में तकलीफ, सिरदर्द और ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होने की शिकायत हुई। उसे हेली टैक्सी के माध्यम से गौरीकुंड से भरमौर लाया गया, जहां सिविल अस्पताल में उसका उपचार चल रहा है। श्रद्धालु गुरदासपुर तहसील एवं जिला का निवासी बताया गया है।वहीं, होली से कलाह होते हुए मणिमहेश पैदल मार्ग से भी सोमवार शाम चार बजे तक 35 श्रद्धालु कैलाश दर्शन के लिए रवाना हुए। इस मार्ग से भी श्रद्धालुओं का मणिमहेश धाम पहुंचने का क्रम जारी है।