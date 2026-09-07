Chamba News: भरमाणी माता मंदिर में चढ़ा 40 हजार 225 रुपये का चढ़ावा

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इससे साफ दिख रहा है कि इस बार श्री मणिमहेश यात्रा पर श्रद्धालुओं की संख्या में कमी देखी जा रही है। तहसीलदार तेज सिंह ठाकुर ने बताया दानपात्र से चढ़ावे की गिनती की गई है। पिछले साल की तुलना में यह कम है। संवाद

भरमौर (चंबा)। मणिमहेश यात्रा के दौरान अब तक भरमाणी माता मंदिर पर स्थापित दान पात्रों में 40 हजार 225 रुपये चढ़ावा चढ़ा है।