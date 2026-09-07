फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Chamba News ›   Cargo vehicles transporting female sanitation workers seated on sacks of garbage.

Chamba News: कचरे के बोरों पर बैठाकर महिला सफाई कर्मचारियों को ढो रहे मालवाहक वाहन

Mon, 07 Sep 2026 11:03 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Mon, 07 Sep 2026 11:03 PM IST
विज्ञापन
Cargo vehicles transporting female sanitation workers seated on sacks of garbage.
कचरे से लदे बोरों की बिठाकर महिला समाई कर्मी को कराया जा रहा मौत का सफर। संवाद।
शहर में सफाई ठेकेदारों की मनमानी, जान जोखिम में डालकर कराया जा रहा सफर
विज्ञापन

यातायात नियमों की अनदेखी पर नगर परिषद और पुलिस की कार्रवाई पर उठे सवाल
संवाद न्यूज एजेंसी
चंबा। शहर की सड़कों पर कचरा ढोने वाले मालवाहक वाहनों में महिला सफाई कर्मचारियों को कचरे से भरी बोरियों के ऊपर बैठाकर ले जाने का मामला सामने आया है।
जान जोखिम में डालकर कराया जा रहा यह सफर कभी भी गंभीर हादसे का कारण बन सकता है। हैरानी की बात यह है कि मुख्य सड़कों पर यातायात नियमों की खुलेआम अनदेखी के बावजूद संबंधित विभागों की ओर से अब तक प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई है।
सफाई ठेकेदारों के वाहन कचरा एकत्र करने के लिए शहर में दौड़ते हैं। इनमें महिला कर्मचारियों को कचरे से भरी बोरियों के ऊपर बैठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है। मालवाहक वाहन की छत या खुले हिस्से में इस तरह यात्रियों को बैठाना सुरक्षा के लिहाज से गंभीर लापरवाही है। अचानक ब्रेक लगने, वाहन के असंतुलित होने या किसी दुर्घटना की स्थिति में कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो सकते हैं।
विज्ञापन

स्थानीय लोगों का कहना है कि शहर में रोजाना इस तरह महिला कर्मचारियों की सुरक्षा से खिलवाड़ हो रहा है, लेकिन नगर परिषद और पुलिस की ओर से सख्ती नहीं की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

नगर परिषद की वरिष्ठ कार्यकारी राखी कौशल ने बताया कि सफाई ठेकेदारों को महिला कर्मचारियों की जान जोखिम में न डालने के निर्देश दिए जाएंगे। पुलिस अधीक्षक विजय सकलानी ने कहा कि यातायात नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed