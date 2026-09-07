Chamba News: मेरा इयां तुरदा जियां चाल कबूतर की तक गूंजे पर झूम उठे दर्शक

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संवाद न्यूज एजेंसीचंबा। सुरंगानी मेले की दूसरी सांस्कृतिक संध्या लोकगीतों और पहाड़ी धुनों के नाम रही। कार्यक्रम में एनएचपीसी सुरंगानी के जीएम सीआरसी शर्मा ने बतौर मुख्यातिथि शिरकत की, जबकि मदन लाल शर्मा भी विशेष रूप से मौजूद रहे। सांस्कृतिक संध्या में कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से दर्शकों का खूब मनोरंजन किया।सांस्कृतिक संध्या में काकू राम ठाकुर ने एक के बाद एक लोकप्रिय पहाड़ी गीत प्रस्तुत कर माहौल को पूरी तरह संगीतमय बना दिया। तेरे भरमौरा लगी जातरा, आज छतराड़ी कल राखा, चक्की पर खंभा रखाई जायां और लच्छी-लच्छी लोग गलादें जैसे गीतों पर दर्शक झूम उठे। इसके बाद रजिंद्र ठाकुर के गीत माही मेरा इयां तुरदा जियां चाल कबूतर की ने भी खूब तालियां बटोरीं। पहाड़ी गीतों की धुन पर दर्शक देर तक झूमते रहे और पूरा मेला परिसर तालियों व सीटियों से गूंज उठा। कार्यक्रम के दौरान मेला कमेटी के अध्यक्ष आरिफ शेख और कमेटी सदस्यों ने भी कलाकारों का उत्साह बढ़ाया। काकू राम ठाकुर के गीतों पर कमेटी सदस्यों ने जमकर ठुमके लगाए।