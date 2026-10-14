Chamba News: भलेई माता मंदिर में 500 श्रद्धालुओं ने नवाया शीश

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अष्टमी को होगी दुर्गा सप्तशती पाठ की पूर्णाहुतिसंवाद न्यूज एजेंसीचंबा। शारदीय नवरात्र के चौथे दिन ऐतिहासिक भद्रकाली भलेई माता मंदिर में श्रद्धालुओं की आवाजाही रही। इस दौरान करीब 500 श्रद्धालुओं ने मंदिर पहुंचकर माता के दर्शन किए और सुख-समृद्धि की कामना की।मंदिर परिसर में भक्तिमय माहौल बना रहा और श्रद्धालुओं ने विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर माता का आशीर्वाद प्राप्त किया। नवरात्र के चौथे दिन मां दुर्गा के चतुर्थ स्वरूप मां कूष्मांडा की पूजा की जाती है।धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां कूष्मांडा को सृष्टि की रचयिता और ऊर्जा का स्वरूप माना जाता है। इस दिन मंदिर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं ने परिवार की खुशहाली और सुख-शांति के लिए प्रार्थना की। मंदिर के मुख्य पुजारी डॉ. लौकी नंद शर्मा की ओर से प्रथम नवरात्र से दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जा रहा है। इस धार्मिक अनुष्ठान की पूर्णाहुति अष्टमी के अवसर पर होगी। नवरात्र के दौरान मंदिर में पूजा-पाठ और धार्मिक गतिविधियों के माध्यम से वातावरण भक्तिमय बना हुआ है। भलेई माता मंदिर चंबा जिले के प्रमुख धार्मिक स्थलों में शामिल है। नवरात्र के दौरान यहां दूरदराज के क्षेत्रों से भी श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। भक्तों की आस्था के इस केंद्र में लोग पूजा-अर्चना कर परिवार की सुख-समृद्धि और मंगलमय जीवन की कामना करते हैं। भलेई माता मंदिर कमेटी के अध्यक्ष कमल ठाकुर ने बताया कि माता मंदिर के कपाट अल सुबह 5 बजे से श्रद्धालुओं को दर्शनों के लिए खुल रहे हैं।