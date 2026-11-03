शिमला: सीबीआई एसपी राजेश चहल बोले- भ्रष्टाचार खजाने ही नहीं, भरोसे को भी पहुंचाता है चोट

एसपी राजेश चहल ने कहा कि दैनिक कार्यों में नियमों का पालन और निर्णय प्रक्रिया में पारदर्शिता रखकर अनियमितताओं पर अंकुश लगाया जा सकता है। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों से व्यक्तिगत आचरण में भी ईमानदारी अपनाने का आह्वान किया। संस्थान के निदेशक डॉ. ब्रजेश सिंह ने कहा कि पारदर्शिता और जवाबदेही किसी भी संस्थान के आधार हैं, जिसके लिए भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहिष्णुता की संस्कृति विकसित करनी होगी। मुख्य सतर्कता अधिकारी डॉ. विनय सागर ने सतर्कता को सामूहिक जिम्मेदारी बताया और कहा कि प्रत्येक कर्मचारी का सतर्क रहना आवश्यक है। इस दौरान सतर्कता और नैतिक मूल्यों पर आधारित प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कृत भी किया गया। कार्यालय प्रमुख रजत सेठी ने धन्यवाद ज्ञापन किया, जबकि शशि बाला ने मंच संचालन किया।