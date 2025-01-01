फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Bilaspur News ›   The Kabaddi teams from Ranikotla and Harnoda schools will face each other.

Bilaspur News: कबड्डी में रानीकोटला और हरनोड़ा स्कूल की टीम होगी आमने-सामने

Wed, 09 Sep 2026 12:22 AM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 09 Sep 2026 12:22 AM IST
विज्ञापन
The Kabaddi teams from Ranikotla and Harnoda schools will face each other.
छकोह स्कूल में चल रही खंड स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में कबड्डी में भाग लेती हुई छात्राएं।
छकोह स्कूल में खंड स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का दूसरा दिन रोचक रहे मुकाबले
विज्ञापन

आज होगा खेलों का समापन, विजेता खिलाड़ी होंगे सम्मानित

संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला छकोह में चल रही अंडर-19 छात्रा वर्ग की खंड स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के दूसरे दिन क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल मुकाबले हुए।

इस तीन दिवसीय प्रतियोगिता में जुखाला खंड के 10 स्कूलों से 120 छात्रा खिलाड़ी भाग ले रही हैं। खेलकूद प्रतियोगिता का समापन बुधवार को होगा। खेल प्रभारी अमरजीत ठाकुर ने बताया कि बैडमिंटन के मैच में सोलधा ने छकोह, हरनोड़ा ने सिकरोहा, हरनोड़ा ने पंजगाईं स्कूल को मात दी। बैडमिंटन का फाइनल मुकाबला सोलधा और हरनोड़ा स्कूल के बीच होगा। कबड्डी के मैच में हरनोड़ा ने जुखाला, रानीकोटला ने मलोखर स्कूल को मात दी। कबड्डी का फाइनल मुकाबला रानीकोटला और हरनोड़ा स्कूल के बीच होगा। वॉलीबाल के मैच में छकोह ने हरनोड़ा, सिकरोहा ने मलोखर स्कूल को मात दी। वॉलीबाल का फाइनल मुकाबला छकोह और सिकरोहा स्कूल के बीच होगा। खो-खो में धार टटोह ने रानीकोटला स्कूल को मात दी। इसका फाइनल मुकाबला जुखाला और धार टटोह स्कूल के बीच होगा। इस अवसर पर स्कूल प्रधानाचार्य पंकज कुमार शर्मा, स्टाफ सदस्य, अन्य स्कूलों से आए खिलाड़ी, शिक्षक आदि उपस्थित रहे।

छकोह स्कूल में चल रही खंड स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में कबड्डी में भाग लेती हुई छात्राएं।

छकोह स्कूल में चल रही खंड स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में कबड्डी में भाग लेती हुई छात्राएं।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed