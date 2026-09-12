Bilaspur News: हादसे में जान गंवाने वाले सरवन के परिवार को मिले दो लाख

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शाहतलाई (बिलासपुर)। दुर्घटना में जान गंवाने वाले कुटबांगड़ निवासी सरवन कुमार के परिवार को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत दो लाख रुपये की बीमा राशि मिली है। ग्रामीण बैंक की शाहतलाई शाखा ने मृतक की पत्नी को यह राशि प्रदान की। सरवन कुमार पुत्र सुखराम की दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। इसके बाद परिजनों ने बैंक में आवश्यक दस्तावेज जमा करवाकर बीमा राशि के लिए प्रक्रिया पूरी की। औपचारिकताएं पूरी होने पर बैंक ने दो लाख रुपये की राशि जारी की। शाखा अधिकारियों ने बताया कि योजना दुर्घटना की स्थिति में परिवार को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। इस मौके पर शाखा प्रबंधक अमन वशिष्ठ सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे।

संवाद न्यूज एजेंसी