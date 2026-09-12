Bilaspur News: सिटी में आज
शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 12 Sep 2026 12:25 AM IST
Updated Sat, 12 Sep 2026 12:25 AM IST
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भंडारा: श्री नयना देवी जी में सुबह 7: 00 बजे से भंडारा शुरू होगा।
सेलिंग एक्सपीडिशन: गोबिंद सागर झील में सेलिंग एक्सपीडिशन के तहत सुबह 9:00 बजे से विभिन्न गतिविधियां आयोजित होंगी।
प्रतियोगिता: किसान भवन बिलासपुर में सुबह 10 बजे से राज्य स्तरीय टोंग इल मू डो (मार्शल आर्ट) प्रतियोगिता शुरू होगी।
काम की बात: क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर में एमओ डॉ. विष्णु स्वरूप श्री वास्तव अवकाश पर रहेंगे।
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सेलिंग एक्सपीडिशन: गोबिंद सागर झील में सेलिंग एक्सपीडिशन के तहत सुबह 9:00 बजे से विभिन्न गतिविधियां आयोजित होंगी।
प्रतियोगिता: किसान भवन बिलासपुर में सुबह 10 बजे से राज्य स्तरीय टोंग इल मू डो (मार्शल आर्ट) प्रतियोगिता शुरू होगी।
काम की बात: क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर में एमओ डॉ. विष्णु स्वरूप श्री वास्तव अवकाश पर रहेंगे।