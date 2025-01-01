Bilaspur News: आईटीआई विद्यार्थियों को सिखाए आपदा से बचाव के तरीके

संवाद न्यूज एजेंसीघुमारवीं (बिलासपुर)। संतोषी प्राइवेट आईटीआई दकड़ी चौक घुमारवीं में 14वीं एनडीआरएफ बटालियन सलापड़ की ओर से आपदा प्रबंधन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इंस्पेक्टर अशोक कुमार के नेतृत्व में टीम ने विद्यार्थियों को प्राकृतिक और अन्य आपदाओं के दौरान बचाव और सुरक्षा के तरीके बताए। टीम ने भूकंप, बाढ़ और सड़क दुर्घटनाओं के समय बरती जाने वाली सावधानियों, घायलों को प्राथमिक उपचार देने और आपात स्थिति में जरूरतमंदों की मदद करने की जानकारी दी। इस दौरान बचाव और राहत कार्यों का व्यावहारिक प्रदर्शन भी किया गया। विद्यार्थियों को आपदा के समय घबराने के बजाय सूझबूझ से काम लेने के लिए प्रेरित किया गया।संतोषी शिक्षा समिति के चेयरमैन अमरनाथ शर्मा, आईटीआई के प्रबंधक अतुल शर्मा और प्रधानाचार्य ओपी शर्मा ने इस पहल की सराहना की। उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन का व्यावहारिक ज्ञान आपात परिस्थितियों में लोगों की जान बचाने में मददगार साबित हो सकता है। संस्थान ने एनडीआरएफ की टीम का आभार व्यक्त किया।