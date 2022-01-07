Bilaspur News: फार्मर आईडी के बिना नहीं मिलेगा अनुदान पर गेहूं का बीज
शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 25 Oct 2026 12:50 AM IST
Updated Sun, 25 Oct 2026 12:50 AM IST
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27 अक्तूबर से कृषि सामग्री का वितरण आईडी के आधार पर होगा
किसानों को आधार कार्ड और खसरा नंबर की प्रति लेकर लोक मित्र केंद्र में करवाना होगा पंजीकरण
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। रबी सीजन में अनुदान पर गेहूं का बीज और अन्य कृषि सामग्री लेने के लिए किसानों को फार्मर आईडी बनवानी होगी। कृषि विभाग 27 अक्तूबर से फार्मर आईडी के माध्यम से ही कृषि सामग्री वितरित करेगा। ऐसे में जिन किसानों ने अभी तक आईडी नहीं बनवाई है, उन्हें जल्द पंजीकरण करवाना होगा। समय पर आईडी नहीं बनने से अनुदान पर कृषि सामग्री लेने में परेशानी हो सकती है।
उप-निदेशक कृषि बिलासपुर कुलभूषण धीमान ने बताया कि विभाग की विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिए फार्मर आईडी जरूरी है। किसानों को इसके प्रति जागरूक करने के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। समाचार पत्रों और अन्य माध्यमों से भी किसानों को आईडी बनवाने की प्रक्रिया की जानकारी दी जा रही है।
उन्होंने बताया कि किसान नजदीकी लोक मित्र केंद्र में जाकर फार्मर आईडी बनवा सकते हैं। इसके लिए आधार कार्ड और भूमि के खसरा नंबर की प्रति साथ ले जाना जरूरी है। किसान अधिक जानकारी के लिए कृषि विभाग के अधिकारियों से भी संपर्क कर सकते हैं।
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कुलभूषण धीमान ने किसानों से अपील की कि वे 27 अक्तूबर से पहले फार्मर आईडी बनवा लें, ताकि रबी सीजन में अनुदान पर गेहूं का बीज और अन्य कृषि सामग्री लेने में किसी तरह की परेशानी न हो।
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किसानों को आधार कार्ड और खसरा नंबर की प्रति लेकर लोक मित्र केंद्र में करवाना होगा पंजीकरण
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। रबी सीजन में अनुदान पर गेहूं का बीज और अन्य कृषि सामग्री लेने के लिए किसानों को फार्मर आईडी बनवानी होगी। कृषि विभाग 27 अक्तूबर से फार्मर आईडी के माध्यम से ही कृषि सामग्री वितरित करेगा। ऐसे में जिन किसानों ने अभी तक आईडी नहीं बनवाई है, उन्हें जल्द पंजीकरण करवाना होगा। समय पर आईडी नहीं बनने से अनुदान पर कृषि सामग्री लेने में परेशानी हो सकती है।
उप-निदेशक कृषि बिलासपुर कुलभूषण धीमान ने बताया कि विभाग की विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिए फार्मर आईडी जरूरी है। किसानों को इसके प्रति जागरूक करने के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। समाचार पत्रों और अन्य माध्यमों से भी किसानों को आईडी बनवाने की प्रक्रिया की जानकारी दी जा रही है।
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उन्होंने बताया कि किसान नजदीकी लोक मित्र केंद्र में जाकर फार्मर आईडी बनवा सकते हैं। इसके लिए आधार कार्ड और भूमि के खसरा नंबर की प्रति साथ ले जाना जरूरी है। किसान अधिक जानकारी के लिए कृषि विभाग के अधिकारियों से भी संपर्क कर सकते हैं।
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कुलभूषण धीमान ने किसानों से अपील की कि वे 27 अक्तूबर से पहले फार्मर आईडी बनवा लें, ताकि रबी सीजन में अनुदान पर गेहूं का बीज और अन्य कृषि सामग्री लेने में किसी तरह की परेशानी न हो।