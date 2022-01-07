फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Bilaspur News ›   Pera Vet Association expresses gratitude over the release of 5% DA

Bilaspur News: पांच फीसदी डीए जारी करने पर पेरा वेट संघ ने जताया आभार

Sun, 25 Oct 2026 12:50 AM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 25 Oct 2026 12:50 AM IST
विज्ञापन
Pera Vet Association expresses gratitude over the release of 5% DA
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

घुमारवीं (बिलासपुर)। हिमाचल प्रदेश पेरा वेट संघ ने कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए पांच प्रतिशत महंगाई भत्ता (डीए) जारी करने की अधिसूचना का स्वागत किया है। संघ ने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू का आभार जताते हुए लंबित डीए की शेष किश्तें और संशोधित वेतनमान का एरियर जल्द जारी करने की मांग की है।

संघ के प्रदेश अध्यक्ष संजीव भारद्वाज, वरिष्ठ उपाध्यक्ष रजनीश गौतम और महासचिव हरीश ठाकुर ने संयुक्त बयान में कहा कि महंगाई भत्ता जारी होने से कर्मचारियों और पेंशनरों को आर्थिक राहत मिलेगी। उन्होंने सरकार से लंबित वित्तीय लाभों का जल्द भुगतान करने का आग्रह किया, ताकि कर्मचारियों को उनका बकाया मिल सके।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed