Bilaspur News: एसडीएम राज कुमार ने नम्होल पटवार सर्कल का किया निरीक्षण

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संवाद न्यूज एजेंसीबिलासपुर। एसडीएम सदर राज कुमार ने शनिवार को नम्होल पटवार सर्कल का निरीक्षण कर राजस्व विभाग के कार्यों और रिकॉर्ड की जांच की। इस दौरान उन्होंने पटवार सर्कल में विभिन्न कार्यों के लिए पहुंचे लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याओं और कार्यों की स्थिति के बारे में जानकारी ली।निरीक्षण के दौरान एसडीएम ने राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया और संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों से विभागीय कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने लोगों से पूछा कि उन्हें राजस्व संबंधी कार्य करवाने में किसी प्रकार की परेशानी तो नहीं आ रही है। साथ ही, उन्होंने यह भी जाना कि उनके कार्य निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किए जा रहे हैं या नहीं। एसडीएम राज कुमार ने अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए कि राजस्व विभाग से संबंधित सेवाओं का लाभ लोगों को समय पर उपलब्ध करवाया जाए। लोगों को अपने कार्यों के लिए अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़ें और उनकी समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाए।उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग आम लोगों से सीधे जुड़ा हुआ है। ऐसे में अधिकारियों और कर्मचारियों की जिम्मेदारी है कि वे लोगों के साथ उचित व्यवहार करें और उनके कार्यों को पारदर्शिता और नियमानुसार पूरा करें। उन्होंने रिकॉर्ड को व्यवस्थित रखने और विभागीय कार्यों में आवश्यक तत्परता बरतने के भी निर्देश दिए। एसडीएम ने कहा कि प्रशासन का उद्देश्य लोगों को सरकारी सेवाओं का लाभ सरलता और सुगमता से उपलब्ध करवाना है। इसके लिए विभागीय कार्यप्रणाली की नियमित निगरानी की जा रही है।