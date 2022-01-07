Bilaspur News: मंत्री के आंदोलन को समर्थन देने पर संयुक्त संघर्ष मोर्चा नाराज

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संवाद न्यूज एजेंसीबिलासपुर। शिमला में यूजीसी के विरोध में हुए आंदोलन में प्रदेश सरकार के मंत्री अनिरुद्ध राणा के मंच पर पहुंचकर समर्थन जताने पर संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने नाराजगी जताई है। मोर्चा ने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू से मामले में कड़ा संज्ञान लेने की मांग की है। इस मुद्दे को लेकर मोर्चा ने डमली पंचायत में जागरूकता अभियान भी शुरू किया है।डमली पंचायत में मोर्चा की बैठक शशि कौंडल की अध्यक्षता में हुई। बैठक को संबोधित करते हुए मोर्चा के यूथ विंग के प्रधान देवराज ने कहा कि शिमला में हुए आंदोलन के दौरान कुछ नेताओं पर अराजकता फैलाने और पुलिस अधिकारियों की वर्दी फाड़ने के आरोप लगे हैं। ऐसे में प्रदेश सरकार के मंत्री का उसी दल के मंच पर पहुंचकर समर्थन जताना चिंताजनक है।देवराज ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ऐसे तत्वों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने में विफल रहती है तो संयुक्त संघर्ष मोर्चा संवैधानिक तरीके से सड़कों पर उतरकर विरोध दर्ज करवाएगा।बैठक में मोर्चा के जिला महासचिव आचार्य नंद लाल, हेमराज, अमृत लाल, शशि कौंडल, रमाकांत और देवू सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे।