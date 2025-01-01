Bilaspur News: फल-सब्जियों की प्रोसेसिंग से बढ़ेगी ग्रामीणों की आय

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संवाद न्यूज एजेंसीबिलासपुर। ग्राम पंचायत नम्होल में फल-सब्जियों के प्रसंस्करण को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम मंगलवार को शुरू हुआ। वानिकी एवं उद्यानिकी विश्वविद्यालय नौणी, सोलन के तत्वावधान में आयोजित प्रशिक्षण में पंचायत के सातों वार्डों से करीब 40 महिला और पुरुष हिस्सा ले रहे हैं। प्रशिक्षण का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर उपलब्ध फल-सब्जियों से मूल्यवर्धित उत्पाद तैयार कर ग्रामीणों को अतिरिक्त आय का साधन उपलब्ध कराना है। प्रशिक्षण के दौरान विश्वविद्यालय के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. अनिल वर्मा ने प्रतिभागियों को अचार, जैम, चटनी और मुरब्बा समेत विभिन्न खाद्य उत्पाद तैयार करने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि किसान और बागवान अपनी उपज को सीधे बेचने के बजाय उसका प्रसंस्करण कर अधिक लाभ कमा सकते हैं। प्रसंस्करण के बाद तैयार उत्पाद की कीमत मूल फसल की तुलना में कई गुना बढ़ सकती है।उन्होंने बताया कि हिमाचल में तैयार खाद्य प्रसंस्करण उत्पादों की बड़े शहरों में भी मांग है। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए इस क्षेत्र में स्वरोजगार और बाजार की अच्छी संभावनाएं हैं। कार्यक्रम के शुभारंभ पर ग्राम पंचायत प्रधान रामेश्वरी ठाकुर ने डॉ. अनिल वर्मा और उनकी टीम का स्वागत किया। पंचायत की ओर से उन्हें टोपी और शाल भेंट कर सम्मानित किया गया।प्रधान रामेश्वरी ठाकुर ने कहा कि यह पंचायत में स्वरोजगार को बढ़ावा देने की दिशा में शुरुआत है। आने वाले समय में महिलाओं और युवाओं के लिए ऐसे और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, ताकि वे घर और गांव में ही रोजगार के साधन विकसित कर आत्मनिर्भर बन सकें। इस दौरान पूर्व प्रधान रणजीत ठाकुर, उपप्रधान जिया लाल ठाकुर, सातों वार्डों के सदस्य और अन्य लोग मौजूद रहे।