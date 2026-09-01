Bilaspur News: एनएसयूआई के संगठनात्मक चुनाव प्रक्रिया शुरू, छह अक्तूबर को आएंगे पहले चरण के नतीजे

संवाद न्यूज एजेंसीबिलासपुर। नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (एनएसयूआई) के आंतरिक संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हिमाचल प्रदेश में भी चुनावी गतिविधियां तेज हो गई हैं। केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के सदस्य एवं हिमाचल प्रभारी केके शास्त्री ने बिलासपुर में पत्रकार वार्ता कर चुनाव कार्यक्रम की जानकारी दी।उन्होंने बताया कि एनएसयूआई के संगठनात्मक चुनाव दो चरणों में होंगे। पहले चरण में कॉलेज और विश्वविद्यालय स्तर पर अध्यक्ष तथा कैंपस समितियों के चुनाव कराए जाएंगे। इन चुनावों के परिणाम छह अक्तूबर को घोषित होंगे। दूसरे चरण में जिला और प्रदेश स्तर के चुनाव होंगे। इन पदों के लिए 17 अक्तूबर को मतदान होगा और 20 अक्तूबर को परिणाम घोषित किए जाएंगे। केके शास्त्री ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में करीब 400 शिक्षण संस्थानों तक चुनाव प्रक्रिया पहुंचाने की तैयारी की गई है। चुनाव में नए प्रवेशित प्रथम वर्ष के पात्र विद्यार्थी भी हिस्सा ले सकेंगे। जिन विद्यार्थियों को अभी पहचान पत्र जारी नहीं हुए हैं, उन्हें निर्धारित प्रमाणित फोटोयुक्त दस्तावेजों के आधार पर सदस्यता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सदस्यता से लेकर नामांकन, पात्रता जांच और मतदान तक पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से कराई जाएगी। इसके लिए डिजिटल चुनाव मॉड्यूल भी तैयार किया गया है। शास्त्री ने कहा कि संगठनात्मक चुनावों के माध्यम से कैंपस स्तर से लेकर जिला और प्रदेश स्तर तक नए नेतृत्व को आगे आने का अवसर मिलेगा। पत्रकार वार्ता में अधिवक्ता सरपाल ठाकुर, जिला महासचिव अनुराग शर्मा, जोनल प्रभारी विपुल सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।