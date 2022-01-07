Bilaspur News: मदन लाल मामले में हत्या के प्रयास की ओर मुड़ा मामला

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बिलासपुर। मदन लाल के लापता होने से शुरू हुआ मामला अब हत्या के प्रयास के पहलू तक पहुंच गया है। 11 सितंबर को मारपीट के बाद गंभीर हालत में मदन लाल को मरा समझकर गोबिंद सागर झील के पास छोड़ने की बात सामने आई थी। पुलिस ने भाई-भाभी के बयानों के आधार पर झील और आसपास के क्षेत्र में उसकी तलाश की, लेकिन बाद में मदन लाल जिंदा मिल गया। इसके बाद पुलिस ने जांच की दिशा बदलते हुए हत्या के प्रयास के पहलू से पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार मदन लाल के जिंदा मिलने के बाद उसके बयान में सामने आया कि 11 सितंबर को शराब के नशे में उसका भाई बिशन दास के साथ विवाद हुआ था। इस दौरान मारपीट हुई। आरोप है कि मदन लाल की भाभी रानो देवी ने उसके सिर पर पत्थर से वार किया। सिर से खून निकलने के बाद मदन लाल दवाई और पट्टी करवाने गया था। घर लौटने पर उसके साथ दोबारा मारपीट हुई, जिसके बाद वह बेहोश हो गया। मदन लाल ने पुलिस को बताया कि 12 सितंबर को होश आने पर उसने खुद को चांगरू के पास गोबिंद सागर झील के किनारे पाया। इसके बाद वह पैदल मंडी भराड़ी पहुंचा और बाद में स्वारघाट की ओर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक ढाबे में काम करने लगा। 13 सितंबर को मंडी भराड़ी और स्वारघाट में उसके देखे जाने की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाली। शुक्रवार सुबह पुलिस ने उसे ढाबे के पास से बरामद कर लिया। मदन लाल के जिंदा मिलने के बाद पुलिस अब मारपीट, चोटों और उसे झील के पास छोड़ने की परिस्थितियों की जांच कर रही है। पुलिस यह भी पता लगा रही है कि घटना के दौरान उसके साथ क्या-क्या हुआ था। जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। मामले में गिरफ्तार बिशन दास और रानो देवी को पुलिस रिमांड पूरा होने के बाद अदालत में पेश किया गया। अदालत ने दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस दोनों आरोपियों और मदन लाल के बयानों के साथ अन्य साक्ष्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ा रही है।कोटमदन लाल के जिंदा मिलने के बाद सामने आए नए तथ्यों के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। दोनों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। जांच के आधार पर मामले में आगामी कार्रवाई की जाएगी।-अभिषेक धीमान,एसपी,बिलासपुर