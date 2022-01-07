Bilaspur News: सिटी में आज
शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 25 Oct 2026 12:38 AM IST
Updated Sun, 25 Oct 2026 12:38 AM IST
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भंडारा : श्री नयना देवी जी मंदिर में सुबह 7: 00 बजे से भंडारा शुरू होगा।
शिविर: कंदरौर स्कूल में सुबह 9:00 बजे से एनएसएस शिविर के तहत विभिन्न गतिविधियां शुरू होंगी।
शोभायात्रा: महर्षि वाल्मीकि जयंती के उपलक्ष्य में बिलासपुर में सुबह 10:00 बजे से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे।
कथा: ग्राम पंचायत समोह में दोपहर1:00 बजे राम कथा शुरू होगी।
काम की बात: क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर के आपातकालीन कक्ष में विशेषज्ञ चिकित्सक सेवाएं देंगे।
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शिविर: कंदरौर स्कूल में सुबह 9:00 बजे से एनएसएस शिविर के तहत विभिन्न गतिविधियां शुरू होंगी।
शोभायात्रा: महर्षि वाल्मीकि जयंती के उपलक्ष्य में बिलासपुर में सुबह 10:00 बजे से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे।
कथा: ग्राम पंचायत समोह में दोपहर1:00 बजे राम कथा शुरू होगी।
काम की बात: क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर के आपातकालीन कक्ष में विशेषज्ञ चिकित्सक सेवाएं देंगे।