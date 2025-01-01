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संवाद न्यूज एजेंसीश्री नयना देवी जी (बिलासपुर)। रविवार की छुट्टी के चलते विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नयना देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। मां के दर्शन के लिए पंजाब, हिमाचल प्रदेश समेत अन्य राज्यों से हजारों की संख्या में भक्त पहुंचे। सुबह से ही मंदिर में श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया था। दिन चढ़ने के साथ ही भीड़ बढ़ती गई और दर्शन के लिए लंबी कतारें लग गईं। मंदिर अधिकारी चतर सिंह रनौट के अनुसार रविवार को करीब 28 हजार श्रद्धालुओं ने मां के दरबार में शीश नवाया।रविवार को छुट्टी होने के कारण बड़ी संख्या में परिवार मां के दर्शन के लिए पहुंचे। श्रद्धालुओं ने कतारों में लगकर शांतिपूर्वक दर्शन किए और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की। मंदिर परिसर दिनभर मां के जयकारों से गूंजता रहा। दर्शन के बाद भक्तों ने विधिवत पूजा-अर्चना की। वहीं, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने मंदिर में चल रहे लंगर में प्रसाद ग्रहण किया। सुबह से शाम तक लंगर में भक्तों की आवाजाही जारी रही।मंदिर बाजारों में भी बढ़ी रौनकश्रद्धालुओं की भारी भीड़ का असर मंदिर क्षेत्र के बाजारों में भी देखने को मिला। मंदिर की ओर जाने वाले रास्तों पर दिनभर चहल-पहल बनी रही। प्रसाद, नारियल, चुनरी और पूजा सामग्री की दुकानों पर खूब रौनक रही। इसके अलावा खिलौनों और अन्य सामान की दुकानों पर भी श्रद्धालुओं ने खरीदारी की। रविवार को श्रद्धालुओं की अधिक आवाजाही से मंदिर परिसर के साथ आसपास के बाजारों में भी खूब रौनक देखने को मिली।