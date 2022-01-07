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संवाद न्यूज एजेंसीबिलासपुर। कीरतपुर-मनाली फोरलेन भूमि अधिग्रहण से जुड़े कार्यालयों की स्थापना को लेकर विवाद गहरा गया है। बिलासपुर और सुंदरनगर में स्थापित एलएओ, एनएचएआई और एसएलएयू कार्यालयों को अवैध बताते हुए इन्हें बंद करने की मांग अब हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता तक पहुंच गई है। विभाग ने मामले को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के संज्ञान में लाते हुए शिकायत की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करने को कहा है।हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता (राष्ट्रीय राजमार्ग) ने 21 नवंबर 2026 को पत्र संख्या पीडब्ल्यू/सीई/एनएच/डब्ल्यूए-II/आरईपी-शाह/2026-3531-33 के तहत एनएचएआई के क्षेत्रीय अधिकारी शिमला को पत्र भेजा है। इसमें फोरलेन विस्थापित एवं प्रभावित समिति बिलासपुर के महासचिव मदन लाल शर्मा की ओर से 14 अक्तूबर को दिए गए प्रतिवेदन का हवाला दिया गया है। यह प्रतिवेदन प्रधान सचिव (लोक निर्माण विभाग), हिमाचल प्रदेश सरकार के माध्यम से मुख्य अभियंता कार्यालय को भेजा गया था।मुख्य अभियंता ने पत्र में स्पष्ट किया है कि संबंधित सड़क मार्ग एनएचएआई के अधिकार क्षेत्र में आता है। ऐसे में क्षेत्रीय अधिकारी शिकायत में उठाए गए बिंदुओं की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करें। साथ ही की गई कार्रवाई की जानकारी संबंधित पक्षों और मुख्य अभियंता कार्यालय को उपलब्ध करवाने के निर्देश भी दिए गए हैं। मामले में उपायुक्त बिलासपुर को भी पत्र की प्रति भेजकर आवश्यक कार्रवाई के लिए कहा गया है। वहीं, शिकायतकर्ता मदन लाल शर्मा को भी पत्र की प्रति भेजी गई है।कार्यालय बंद करने और जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांगफोरलेन विस्थापित एवं प्रभावित समिति ने अपने प्रतिवेदन में बिलासपुर और सुंदरनगर में स्थापित संबंधित कार्यालयों को तत्काल प्रभाव से बंद करवाने की मांग उठाई है। इसके अलावा इन्हें स्थापित करने के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने की मांग भी की गई है। समिति का आरोप है कि इन कार्यालयों की स्थापना को लेकर नियमों की अनदेखी हुई है।एनएचएआई की कार्रवाई पर टिकी निगाहेंमदन लाल शर्मा ने कहा कि मुख्य अभियंता की ओर से पत्र जारी होने के बाद मामला अब एनएचएआई के स्तर पर पहुंच गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि विभाग ने अभी कार्यालयों को बंद करने का सीधा आदेश जारी नहीं किया है, बल्कि एनएचएआई को शिकायत की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करने के लिए कहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि मामले की जांच होने से फोरलेन परियोजना में सामने आई अन्य अनियमितताओं को भी सुधारने में मदद मिलेगी। अब देखना होगा कि एनएचएआई इस शिकायत पर क्या कदम उठाता है।