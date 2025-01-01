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पंजाब की ओर ले जाई जा रही थी वन उपजसंवाद न्यूज एजेंसीबिलासपुर। जिले में वन संपदा के अवैध परिवहन पर रोक लगाने के लिए वन विभाग ने बुधवार रात विशेष अभियान चलाया। इस दौरान फोरलेन पर मंडी भराड़ी पुल के पास नाकाबंदी कर वन उपज लेकर जा रहे छह वाहनों को जब्त किया गया। विभाग ने भारतीय वन अधिनियम, 1927 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है।वन मंडलाधिकारी मृत्युंजय माधव और डीएफओ चमन लाल के दिशा-निर्देशन में मंडी भराड़ी पुल सहित जिले के विभिन्न स्थानों पर नाकाबंदी की गई थी। इस दौरान पकड़े गए छह वाहनों में से चार में बालण की लकड़ी, एक में औषधीय जड़ी-बूटी और एक अन्य वाहन में अवैध रूप से चीड़ की लकड़ी लदी हुई थी। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार ये वाहन मंडी और हमीरपुर की ओर से आ रहे थे और इन्हें पंजाब की तरफ ले जाया जा रहा था। जांच के दौरान वाहन चालक वन उपज के परिवहन से संबंधित वैध परमिट नहीं दिखा पाए।वन विभाग ने सभी वाहनों को जब्त कर लिया है। अब वाहनों में ले जाई जा रही वन उपज से संबंधित दस्तावेजों और अन्य पहलुओं की जांच की जा रही है। विभाग अपने स्तर पर मामले की छानबीन कर रहा है। जांच के दौरान यदि पुलिस की कार्रवाई की आवश्यकता महसूस हुई तो मामला पुलिस को भी सौंपा जा सकता है।कोटवन संपदा के अवैध परिवहन को रोकने के लिए विभाग की ओर से विशेष नाकाबंदी अभियान चलाया जा रहा है। मंडी भराड़ी पुल के पास छह वाहन जब्त किए गए हैं। इनमें बालण की लकड़ी, औषधीय जड़ी-बूटी और चीड़ की लकड़ी मिली है। सभी वाहनों के दस्तावेजों और वन उपज की जांच की जा रही है। वन संपदा की सुरक्षा के लिए भविष्य में भी जिलेभर में इस तरह के अभियान जारी रहेंगे।-नरेंद्र सिंह दयाल, आरएफओ