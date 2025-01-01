संवाद न्यूज एजेंसीबिलासपुर। श्री मुक्ति धाम समिति बिलासपुर के सदस्यों ने उपायुक्त किरण भड़ाना से मुलाकात कर उनका बिलासपुर में कार्यभार संभालने पर स्वागत किया। इस दौरान समिति सदस्यों ने मुक्ति धाम परिसर में करवाए जा रहे विकास कार्यों की जानकारी देने के साथ वहां व्याप्त विभिन्न समस्याओं को भी उपायुक्त के समक्ष उठाया।समिति के प्रवक्ता अनीश ठाकुर ने बताया कि मुलाकात के दौरान मुख्य रूप से मुक्ति धाम परिसर में पानी की समस्या और विद्युत शवदाह गृह शुरू करवाने को लेकर चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि इन समस्याओं के समाधान के लिए उपायुक्त ने समिति को आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। वहीं, उपायुक्त किरण भड़ाना ने बताया कि लोक निर्माण विभाग की ओर से लुहणू मैदान से मुक्ति धाम परिसर तक इंटरलॉक टाइलें बिछाने का कार्य भी जल्द शुरू करवाया जाएगा। इससे परिसर तक पहुंचने वाले लोगों को सुविधा मिलेगी। इस अवसर पर समिति की ओर से ओम प्रकाश गर्ग, पुरुषोत्तम शर्मा, एडवोकेट मदन राणा, अभिषेक मिश्रा, मनमोहन भंडारी, सुशील पुंडीर, राज कुमार राजी, सुदर्शन शर्मा, नरेंद्र पंडित और राजेंद्र शर्मा सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे।