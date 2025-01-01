Bilaspur News: राज्य स्तरीय बास्केटबाल प्रतियोगिता के लिए बिलासपुर की टीम चयनित
शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 12:12 AM IST
Updated Mon, 07 Sep 2026 12:12 AM IST
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ट्रायल में कुल 43 खिलाड़ियों ने लिया भाग, पांवटा साहिब में 11 से 13 सितंबर के बीच होगी प्रतियोगिता
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। अंडर-17 राज्य स्तरीय बास्केटबाल प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए बिलासपुर की टीम के चयन के ट्रायल आयोजित किए गए। खिलाड़ियों के चयन के लिए ट्रायल बास्केटबाल स्टेडियम बिलासपुर में हुए।
ट्रायल में कुल 43 खिलाड़ियों ने भाग लिया। बिलासपुर बास्केटबाल संघ के महासचिव राजकुमार राणा ने बताया कि ट्रायल में लड़कियों में अंजलि, साक्षी, आस्था, राधिका, वंशिका गौतम, इधिका गुप्ता, पलक, अंशिका, नमृता, वंशिका, शिवानी और तृषा का चयन किया गया। लड़कों में अभिषेक, परीक्षित, सरयमश चौहान, आयुष, राजेश, पीयूष, अपूर्व, सिद्धार्थ, आर्यन शर्मा, साहिल, दीक्षांत सचदेवा और वीरेन चयनित हुए। चयनित खिलाड़ी राज्य स्तरीय बास्केटबाल प्रतियोगिता में भाग लेंगे। यह राज्य स्तरीय प्रतियोगिता 11 सितंबर से 13 सितंबर के बीच सिरमौर के पांवटा साहिब में आयोजित होगी। इस अवसर पर जिला बास्केटबाल संघ के प्रधान प्रवीण रनौत, केके नेगी, अश्वनी कुमार, राजकुमार राठौर, जगमोहन, साक्षी आदि उपस्थित रहे।
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संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। अंडर-17 राज्य स्तरीय बास्केटबाल प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए बिलासपुर की टीम के चयन के ट्रायल आयोजित किए गए। खिलाड़ियों के चयन के लिए ट्रायल बास्केटबाल स्टेडियम बिलासपुर में हुए।
ट्रायल में कुल 43 खिलाड़ियों ने भाग लिया। बिलासपुर बास्केटबाल संघ के महासचिव राजकुमार राणा ने बताया कि ट्रायल में लड़कियों में अंजलि, साक्षी, आस्था, राधिका, वंशिका गौतम, इधिका गुप्ता, पलक, अंशिका, नमृता, वंशिका, शिवानी और तृषा का चयन किया गया। लड़कों में अभिषेक, परीक्षित, सरयमश चौहान, आयुष, राजेश, पीयूष, अपूर्व, सिद्धार्थ, आर्यन शर्मा, साहिल, दीक्षांत सचदेवा और वीरेन चयनित हुए। चयनित खिलाड़ी राज्य स्तरीय बास्केटबाल प्रतियोगिता में भाग लेंगे। यह राज्य स्तरीय प्रतियोगिता 11 सितंबर से 13 सितंबर के बीच सिरमौर के पांवटा साहिब में आयोजित होगी। इस अवसर पर जिला बास्केटबाल संघ के प्रधान प्रवीण रनौत, केके नेगी, अश्वनी कुमार, राजकुमार राठौर, जगमोहन, साक्षी आदि उपस्थित रहे।
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