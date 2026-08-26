Bilaspur News: कार से 4.523 किलो चरस बरामद, नेपाल के दंपती समेत तीन गिरफ्तार
शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 26 Aug 2026 11:55 PM IST
Updated Wed, 26 Aug 2026 11:55 PM IST
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बलोह-मल्यावर लिंक रोड पर पुलिस की स्पेशल डिटेक्शन टीम ने की कार्रवाई
घुमारवीं थाना में मामला दर्ज, जांच जारी
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। बिलासपुर पुलिस की स्पेशल डिटेक्शन टीम ने नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 4.523 किलोग्राम चरस बरामद की है। पुलिस ने नशीले पदार्थ की तस्करी के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में नेपाल निवासी दंपती भी शामिल है। पुलिस अब चरस की सप्लाई से जुड़े नेटवर्क की कड़ियां खंगाल रही है।
जानकारी के अनुसार पुलिस की टीम ने बलोह-मल्यावर लिंक रोड के पास नाकाबंदी कर रखी थी। इसी दौरान एक कार को रोककर तलाशी ली गई। कार सवार तीनों लोगों के कब्जे से 4.523 किलोग्राम चरस बरामद हुई। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान विश्वास उर्फ विशाल थापा (32) निवासी लुंबिनी, नेपाल, उसकी पत्नी और घनश्याम (25) निवासी गुराण, तहसील बाली चौकी, जिला मंडी के रूप में हुई है। पुलिस ने चरस को कब्जे में लेकर तीनों आरोपियों के खिलाफ पुलिस थाना घुमारवीं में एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज कर लिया है। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि इतनी बड़ी मात्रा में चरस कहां से लाई गई थी और इसे कहां पहुंचाया जाना था। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज खंगाल रही है, ताकि नशीले पदार्थ की सप्लाई से जुड़े पूरे नेटवर्क तक पहुंचा जा सके।
पुलिस अधीक्षक अभिषेक धीमान ने कहा कि कि जिले में नशे के कारोबार के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और नशीले पदार्थों की तस्करी में संलिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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घुमारवीं थाना में मामला दर्ज, जांच जारी
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। बिलासपुर पुलिस की स्पेशल डिटेक्शन टीम ने नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 4.523 किलोग्राम चरस बरामद की है। पुलिस ने नशीले पदार्थ की तस्करी के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में नेपाल निवासी दंपती भी शामिल है। पुलिस अब चरस की सप्लाई से जुड़े नेटवर्क की कड़ियां खंगाल रही है।
जानकारी के अनुसार पुलिस की टीम ने बलोह-मल्यावर लिंक रोड के पास नाकाबंदी कर रखी थी। इसी दौरान एक कार को रोककर तलाशी ली गई। कार सवार तीनों लोगों के कब्जे से 4.523 किलोग्राम चरस बरामद हुई। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान विश्वास उर्फ विशाल थापा (32) निवासी लुंबिनी, नेपाल, उसकी पत्नी और घनश्याम (25) निवासी गुराण, तहसील बाली चौकी, जिला मंडी के रूप में हुई है। पुलिस ने चरस को कब्जे में लेकर तीनों आरोपियों के खिलाफ पुलिस थाना घुमारवीं में एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज कर लिया है। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि इतनी बड़ी मात्रा में चरस कहां से लाई गई थी और इसे कहां पहुंचाया जाना था। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज खंगाल रही है, ताकि नशीले पदार्थ की सप्लाई से जुड़े पूरे नेटवर्क तक पहुंचा जा सके।
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पुलिस अधीक्षक अभिषेक धीमान ने कहा कि कि जिले में नशे के कारोबार के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और नशीले पदार्थों की तस्करी में संलिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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