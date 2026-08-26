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Bilaspur News: घुमारवीं कॉलेज परिसर में 80 पौधे रोपकर दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश

Wed, 26 Aug 2026 11:55 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 26 Aug 2026 11:55 PM IST
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plantation in college
घुमारवीं (बिलासपुर)। स्वामी विवेकानंद राजकीय महाविद्यालय घुमारवीं में बुधवार को संवेदना चैरिटेबल ट्रस्ट के सहयोग से पौधरोपण अभियान चलाया गया। कॉलेज परिसर में करीब 80 पौधे रोपे गए। संवेदना चैरिटेबल ट्रस्ट की उपाध्यक्ष सोनिका धर्माणी ने मुख्यातिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने कहा कि पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने में पेड़ों की अहम भूमिका है। पेड़ न केवल जीवनदायिनी ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य की नींव भी तैयार करते हैं। उन्होंने युवाओं का आह्वान किया कि वे पर्यावरण संरक्षण को अपनी जिम्मेदारी समझें और जीवन के विशेष अवसरों पर कम से कम एक पौधा अवश्य लगाएं। महाविद्यालय के प्राचार्य प्रो. प्रीतम लाल ने मुख्यातिथि का स्वागत करते हुए संयुक्त पहल की सराहना की। उन्होंने कहा कि पौधा लगाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसका संरक्षण कर उसे वृक्ष के रूप में विकसित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।
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