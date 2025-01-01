Bilaspur News: दो कारों से बीयर की 72 पेटियां बरामद, कुल्लू के दो युवक पकड़े

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दोनों कारों में अलग-अलग रखी थीं बीयर की पेटियांसंवाद न्यूज एजेंसीबिलासपुर। कीरतपुर-नेरचौक फोरलेन पर कैंची मोड़ के पास पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान दो कारों से बीयर की 72 पेटियां बरामद की हैं। मामले में कुल्लू जिले के दो युवकों के खिलाफ हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस बरामद बीयर के स्रोत और इसे कहां पहुंचाया जाना था, इसकी जांच कर रही है।पुलिस थाना स्वारघाट की टीम शनिवार को कैंची मोड़ के पास वाहनों की जांच कर रही थी। इस दौरान दो कारों को रोककर तलाशी ली गई। एक कार से बीयर की 33 और दूसरी कार से 39 पेटियां बरामद हुईं। आरोपियों की पहचान सुंदर सिंह (26) और पूर्णदेव (26), निवासी गांव जिंदौड़, डाकघर बंदरोल, तहसील एवं जिला कुल्लू के रूप में हुई है। पुलिस दोनों वाहनों को जांच में शामिल कर मामले की छानबीन कर रही है। जिले में इस साल अवैध शराब की तस्करी के कई मामले सामने आए हैं। आठ जनवरी को बरमाणा पुलिस ने नालग के पास पिकअप से बीयर की 15 और रम की 20 पेटियां बरामद की थीं। 19 मार्च को मल्यावर में 125 पेटी, 13 मई को मंडी भराड़ी में ट्रक से 150 पेटी बीयर पकड़ी गई थी।26 जून को सदर थाना पुलिस ने पिकअप से बीयर की 200 पेटियां और अंग्रेजी शराब की सात पेटियां बरामद की थीं। 30 जुलाई को बलोह के पास दो पिकअप से 346 पेटी बीयर पकड़ी गई। 14 अगस्त को मंडी भराड़ी के पास पिकअप से 180 पेटियां और 22 सितंबर को गरामोड़ा में राज्य कर एवं आबकारी विभाग ने पंजाब में बिक्री के लिए निर्धारित बीयर की 150 पेटियां बरामद की थीं। अब 24 अक्तूबर को कैंची मोड़ में दो कारों से 72 पेटियां पकड़ी गई हैं।कोटअवैध शराब के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए जिले में नाकाबंदी और गश्त की जा रही है। संदिग्ध वाहनों की जांच कर अवैध शराब के परिवहन में संलिप्त लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। शराब की खेप कहां से लाई गई और कहां पहुंचाई जानी थी, इसका पता लगाने की भी जांच की जाती है।-अभिषेक धीमान,पुलिस अधीक्षक,बिलासपुर