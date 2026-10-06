एम्स बिलासपुर ने विकसित की तकनीक: कैंसर को खत्म करेगी शरीर की ही कोशिकाएं, नई थेरेपी की तैयारी

केंद्रीय शोध प्रयोगशाला की सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा

गंभीर मामलों में स्थानीय अस्पतालों से एम्स तक मरीजों को भेजने और उपचार के संबंध में मार्गदर्शन देने की व्यवस्था मजबूत होगी। एम्स की केंद्रीय शोध प्रयोगशाला की सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। इसके तहत बीएसएल-3 स्तर की विशेष प्रयोगशाला विकसित होगी। यह ऐसी सुरक्षित प्रयोगशाला होगी, जहां गंभीर संक्रमण फैलाने वाले जीवाणु और वायरस पर नियंत्रित तरीके से शोध किया जा सकेगा। इसके साथ एनिमल बीएसएल-3 सुविधा भी विकसित की जाएगी, जहां बीमारियों और उपचार से जुड़े वैज्ञानिक अध्ययन किए जा सकेंगे। संस्थान हिमाचल की स्वास्थ्य जरूरतों से जुड़े शोध पर विशेष ध्यान देगा। अलग-अलग चिकित्सा विशेषज्ञों को साथ लेकर जटिल बीमारियों पर शोध करने के साथ मनुष्य, पशु और पर्यावरण के स्वास्थ्य को एक साथ ध्यान में रखकर शोध किया जाएगा। स्वदेशी चिकित्सा तकनीक विकसित करने पर भी जोर रहेगा।