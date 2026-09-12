Yamuna Nagar News: विजय बने महाकाल ग्रुप के जगाधरी अध्यक्ष
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Sat, 12 Sep 2026 11:46 PM IST
विज्ञापन
जगाधरी। महाकाल ग्रुप की ओर से संगठन को मजबूत करने और युवाओं को जोड़ने के लिए विस्तार किया जा रहा है। इसी कड़ी में राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गुर्जर टापू के निर्देश पर युवा जिलाध्यक्ष सचिन ने विजय को युवा ब्लॉक अध्यक्ष जगाधरी नियुक्त किया।जिलाध्यक्ष सचिन ने बताया कि विजय को उनकी संगठन के प्रति सक्रियता, लगन और सामाजिक कार्यों के प्रति प्रतिबद्धता को देखते हुए जिम्मेदारी सौंपी गई है। नवनियुक्त अध्यक्ष विजय ने वरिष्ठ पदाधिकारियों को ईमानदारी जिम्मेदारी निभाने का आश्वासन दिया। इस दौरान सौरभ बाबा, रोहित, केशव, गोविंद, लव सहित अन्य मौजूद रहे। संवाद
विज्ञापन