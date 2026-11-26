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इस अवसर पर प्राचार्य नेहा देवी ने कहा कि खेल शिक्षा का अभिन्न अंग हैं। खेलों से बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक विकास होता है। उनमें अनुशासन, आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता, सहयोग व टीम भावना विकसित होती है। उन्होंने विद्यार्थियों को खेलों में भाग लेने व हार-जीत से उठकर खेल भावना बनाए रखने के लिए प्रेरित किया। नर्सरी कक्षा की कोन रेस में कार्तिक ने प्रथम, नैतिक ने द्वितीय व वंश ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। 100 मीटर दौड़ में भी कार्तिक प्रथम, नैतिक द्वितीय व हरित तृतीय स्थान पर रहे। डक फेस रेस में विहान प्रथम, गौरी द्वितीय व सिकंदर तृतीय स्थान पर रहे। यूकेजी की 100 मीटर दौड़ में ऋतिक प्रथम, पूर्व द्वितीय व नक्ष तृतीय रहे। क्रैब रेस में हर्षिका ने प्रथम, ललित ने द्वितीय व पूर्व ने तृतीय स्थान हासिल किया। पहली कक्षा की 100 मीटर दौड़ में प्रिंस ने प्रथम, लवनीत ने द्वितीय व जॉय ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। कोन रेस में नमन प्रथम, प्रिंस द्वितीय व विहान तृतीय स्थान पर रहे। दूसरी कक्षा की 100 मीटर दौड़ में परमिश ने प्रथम, अवनी ने द्वितीय व एकांश ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। रोल द बॉल प्रतियोगिता में एकांश प्रथम, तेजस द्वितीय व शिवांश तृतीय स्थान पर रहे। तृतीय की 200 मीटर दौड़ में विराज ने प्रथम, हियांश ने द्वितीय व रियांश ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। चौथी कक्षा की 200 मीटर दौड़ में हर्षित ने प्रथम, भविष्य ने द्वितीय व यशप्रीत ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। मटेरियल पिकिंग प्रतियोगिता में देविका प्रथम, यशप्रीत द्वितीय व भविष्य तृतीय स्थान पर रहे। पांचवीं कक्षा की 200 मीटर दौड़ में तेजस ने प्रथम, तृषा ने द्वितीय व सागर ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। पास द रिंग प्रतियोगिता में तृषा प्रथम, तेजस द्वितीय व गौतम तृतीय स्थान पर रहे। छठी कक्षा की 200 मीटर दौड़ में नित्या प्रथम, दक्षित द्वितीय व गणिश तृतीय रहे। सातवीं की 200 मीटर दौड़ में वंश प्रथम, अमान द्वितीय व अर्श तृतीय रहे। आठवीं से दसवीं कक्षा की बालक दौड़ में अयान ने प्रथम, तनिष ने द्वितीय व नितिन ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। वहीं, बालिका वर्ग में गुरनिंद्र कौर ने प्रथम, वासु ने द्वितीय व हिमानी ने तृतीय स्थान हासिल किया। संवाद