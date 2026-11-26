विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

छछरौली/प्रतापनगर। राजा-महाराजाओं के समय से ऐतिहासिक पहचान रखने वाले छछरौली गांव में विकास के कई काम हुए हैं। कुछ समस्याएं आज भी ग्रामीणों के लिए परेशानी बनी हुई हैं। इनमें गांव की खुली नालियां, सफाई व्यवस्था, पार्क की कमी और सीएचसी में रात के समय डॉक्टर उपलब्ध न होना शामिल हैं। इन कमियों को दुरुस्त करने के लिए ग्राम पंचायत ने विकास का खाका तैयार किया है।सरपंच रीटा देवी का कहना है कि पंचायत सदस्यों के सहयोग से गांव में विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल में बची हुई गलियों को पक्का करवाया है। इसके अलावा बारात घर और स्टेडियम में ट्रैक, शौचालय, शेड व ओपन जिम की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। भविष्य की योजनाओं और ग्रामीणों की समस्याओं को लेकर सरपंच से बातचीत के प्रमुख अंश। संवादसवाल : गांव में नालियां खुली नालियों का समाधान कब होगा?जवाब : गांव की खुली नालियों को बंद करके उनमें पाइप डालने का काम करवाया जा रहा है। अभी तक करीब 70 प्रतिशत पाइप डाले जा चुके हैं। शेष 30 प्रतिशत काम भी जल्द पूरा करवा दिया जाएगा। इससे गंदे पानी की निकासी की समस्या दूर होगी।सवाल : गांव में सफाई के संबंध में क्या व्यवस्था की गई हैं?जवाब : यह बात सही है कि गांव में कई जगह सफाई की दिक्कत है। पंचायत के पास केवल छह सफाई कर्मचारी हैं, जिनमें तीन पुरुष और तीन महिलाएं हैं। जबकि गांव की आबादी और क्षेत्र के हिसाब से कम से कम 10 कर्मचारियों की जरूरत है।सवाल : कूड़ा उठान के लिए पंचायत ने क्या योजना बनाई है?जवाब : गांव की सफाई व्यवस्था बेहतर करने के लिए चार या इससे अधिक सफाई कर्मचारी और कूड़ा उठाने के लिए दो टिप्पर उपलब्ध करवाने का प्रस्ताव सरकार को भेजा हुआ है।सवाल : गांव की कई गलियां टूटी हुई हैं, उनकी मरम्मत कब होगी?जवाब : अपने कार्यकाल में गांव की बची हुई गलियों को पक्का करवाया गया है। जिन गलियों की हालत अभी खराब है, उनकी भी जल्द मरम्मत करवाई जाएगी।सवाल : ग्रामीणों की पार्क की मांग कब पूरी होगी?जवाब : पंचायत पार्क बनाने के लिए प्रयासरत है। पंचायत के पास अपनी जमीन नहीं है। प्रदेश सरकार की जमीन खाली पड़ी है। उस पर पार्क बनाने का प्रयास किया जा रहा है। यदि सीधे पार्क बनाने की अनुमति नहीं मिलती तो जमीन पंचायत के नाम करवाने की मांग की गई है, ताकि वहां पार्क विकसित किया जा सके।सवाल : छछरौली सीएचसी में रात के समय डॉक्टर उपलब्ध नहीं होने की समस्या का कब समाधान होगा?जवाब : सीएचसी में शाम चार बजे के बाद डॉक्टर उपलब्ध नहीं रहते। ऐसे में मरीजों को यमुनानगर रेफर करना पड़ता है। इस समस्या को लेकर सिविल सर्जन को पत्र लिखकर 24 घंटे डॉक्टर उपलब्ध करवाने की मांग की जाएगी।सवाल : गांव में तालाब पर अवैध कब्जों की समस्या का कब तक समाधान होगा?जवाब : तालाब पर कुछ लोगों ने कब्जे किए हुए हैं। सरकार की ओर से तालाबों को कब्जामुक्त करवाने की कार्रवाई की जा रही है। वहीं, पशुपालकों के पास पर्याप्त जगह नहीं होने के कारण सड़कों के किनारे गोबर डाल दिया जाता है। इसे ग्रामीण और पंचायत समय-समय पर अपने स्तर पर उठवाते हैं।