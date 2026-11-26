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शिक्षा निदेशालय ने 12 नवंबर को प्रदेश के सभी जिलों को इस संबंध में निर्देश जारी किए थे। इसके तहत प्रदेश के 93 खंडों में चल रहे 103 बुनियाद केंद्रों के लिए डिजिटल उपकरण खरीदने को 51.50 लाख रुपये जारी किए गए हैं। वहीं, स्टेशनरी, यात्रा भत्ते और अन्य आवश्यकताओं के लिए 1.15 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। जिले में शहीद नवीन वैद्य राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मॉडल टाउन, राजकीय आदर्श संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रादौर, राजकीय आदर्श संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सरस्वती नगर, राजकीय आदर्श संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय व्यासपुर और राजकीय संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय प्रतापनगर में बुनियाद केंद्र चल रहे हैं। इन पांचों केंद्रों में करीब 150 विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। प्रत्येक केंद्र को डिजिटल उपकरण खरीदने के लिए 50 हजार रुपये मिलेंगे। जिला विज्ञान विशेषज्ञ विशाल सिंघल ने बताया कि इस राशि से डिजिटल उपकरण खरीदे जाएंगे। इससे बुनियाद केंद्र हाईटेक होंगे और विद्यार्थियों को बेहतरीन सुविधाएं मिलेंगी। संवादतीन तरह के खरीदे जाएंगे उपकरणहर बुनियाद केंद्र को 50 हजार रुपये की राशि से तीन तरह के डिजिटल उपकरण खरीदने होंगे। इनमें इंटरएक्टिव वायरलेस माइक्रोफोन सिस्टम, फुल एचडी वेबकैम और साइन वेव इन्वर्टर के साथ बैटरी शामिल हैं। इन उपकरणों की अनुमानित कीमत क्रमशः 8500 रुपये, आठ हजार रुपये और 22 हजार रुपये निर्धारित की गई है। माइक्रोफोन सिस्टम में नॉइस कैंसिलेशन की सुविधा और कम से कम 250 मीटर की वायरलेस ट्रांसमिशन रेंज होना जरूरी है। इन उपकरणों से केंद्रों में पढ़ाई के दौरान डिजिटल माध्यमों का बेहतर इस्तेमाल किया जा सकेगा।4300 विद्यार्थियों को मिलेंगे 2500 रुपयेप्रदेश के 103 बुनियाद केंद्रों में कुल 4564 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। इनमें से 4300 पात्र विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। प्रत्येक पात्र विद्यार्थी को स्टेशनरी खरीदने के लिए एक हजार रुपये और यात्रा भत्ते के रूप में 1500 रुपये मिलेंगे। इस तरह एक विद्यार्थी को कुल 2500 रुपये की राशि दी जाएगी। स्टेशनरी के लिए 45.64 लाख और यात्रा भत्ते के लिए 64.50 लाख रुपये निर्धारित किए गए हैं। यह राशि विद्यार्थियों के बैंक खातों में सीधे डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी। इसके अलावा प्रत्येक केंद्र को अन्य जरूरी खर्चों के लिए 7900 रुपये कंटीजेंसी राशि के रूप में दिए जाएंगे।