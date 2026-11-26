Yamuna Nagar News: ट्रैक्टर-ट्राली की टक्कर से बाइक सवार घायल
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Thu, 26 Nov 2026 02:04 AM IST
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यमुनानगर। ऊंचा चांदना के त्रिवेणी चौक पर ट्रैक्टर-ट्राली की टक्कर से बाइक सवार युवक घायल हो गया। हादसे के बाद आरोपी चालक मौके से फरार हो गया। गांव सारण निवासी प्रवीण ने थाना छप्पर पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 21 नवंबर को वह बाइक पर सवार होकर जा रहा था। जब वह ऊंचा चांदना के त्रिवेणी चौक पर पहुंचा तो इस दौरान एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्राली चालक उसकी बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में वह सड़क पर गिरकर घायल हो गया और चालक ट्रैक्टर-ट्राली समेत मौके से फरार हो गया। आसपास मौजूद लोगों ने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया। थाना प्रभारी प्रमोद वालिया ने बताया कि शिकायत पर अज्ञात ट्रैक्टर चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। संवाद
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