विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

पंजाब के जालंधर स्थित डेरा सचखंड बल्लां से शुरू हुई यह यात्रा कलानौर बॉर्डर के रास्ते जिले में पहुंची। यहां कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा, कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल पंवार और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण बेदी ने यात्रा का स्वागत किया।यात्रा के स्वागत में भाजपा के राष्ट्रीय अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष लाल सिंह, राष्ट्रीय सचिव भोला सिंह, इंद्री विधायक एवं मुख्य सचेतक रामकुमार कश्यप, पूर्व कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर, पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल, पूर्व विधायक एवं भाजपा प्रदेश महामंत्री सत्यप्रकाश जरावता, भाजपा एससी मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष अजय खुंडिया, अशोक गुर्जर, यमुनानगर विधायक घनश्याम दास अरोड़ा, साढौरा विधायक रेनूबाला के पति इंजीनियर ऋषिपाल, भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश सपरा, पूर्व विधायक बलवंत सिंह, चेयरमैन ईश्वर सिंह पलाका, रूपिंद्र सिंह, भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी भूपेश्वर दयाल, प्रदेश सचिव मदन चौहान और मीना चौहान, वरिष्ठ नेता नेपाल सिंह राणा मौजूद रहे।यात्रा सुबह कलानौर बॉर्डर के रास्ते प्रदेश की सीमा में दाखिल हुई। यहां कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा और कृष्ण बेदी ने यात्रा का स्वागत किया। स्वागत के बाद यात्रा शहर की ओर रवाना हुई। कलानौर कार्यक्रम में भाजपा राष्ट्रीय सचिव भोला सिंह ने कहा कि अब समरसता संकल्प यात्रा के माध्यम से गुरु रविदास के विचारों को विभिन्न राज्यों में पहुंचाया जा रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय अनुसूचित जाति मोर्चा अध्यक्ष लाल सिंह ने कहा कि गुरु रविदास का संदेश था कि ऊंच-नीच का भेद नहीं होना चाहिए। कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि गुरु रविदास की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं। मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा कि गुरु रविदास ने ऐसे समाज की कल्पना की थी, जहां किसी के साथ जाति या वर्ग के आधार पर भेदभाव न हो। संवाद