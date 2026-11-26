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यमुनानगर। छछरौली क्षेत्र के एक गांव से 31 वर्षीय महिला लापता हो गई। महिला के पति की शिकायत पर थाना छछरौली पुलिस ने महिला की तलाश शुरू कर दी है। महिला के पति ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 19 नवंबर को उसकी पत्नी किसी काम से घर से बाहर गई थी। उस समय वह घर पर मौजूद नहीं था। कुछ समय बाद जब वह घर लौटा तो पत्नी घर पर नहीं मिली। उसने आसपास और रिश्तेदारों के यहां भी उसकी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं लगा। इसके बाद पुलिस को शिकायत दी गई। थाना प्रभारी वेदपाल ने बताया कि महिला के लापता होने की प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पुलिस महिला की तलाश कर रही है। संवाद