{"_id":"6278176ef7b30a108d132f34","slug":"people-protest-against-selling-non-veg-food-on-the-name-of-tulsi-at-a-restaurant-in-yamunanagar-of-haryana","type":"story","status":"publish","title_hn":"यमुनानगर: तुलसी के नाम पर नॉनवेज बेचने से भड़के लोग, रेस्टोरेंट के बाहर धरना दे पढ़ी हनुमान चालीसा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

संवाद न्यूज एजेंसी, यमुनानगर (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Mon, 09 May 2022 12:48 AM IST