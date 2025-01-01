विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

यमुनानगर। भाजपा महिला मोर्चा की ओर से रविवार को महिला आरक्षण और संसदीय परिसीमन के मुद्दे पर वार्ता की। इसमें भाजपा की वरिष्ठ नेत्री एवं पूर्व चेयरपर्सन मालिक रोजी आनंद ने कहा कि महिलाओं को राजनीति में उचित प्रतिनिधित्व देना महिला सशक्तीकरण के साथ लोकतंत्र को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।उन्होंने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण मिलने से उनकी राजनीतिक भागीदारी बढ़ेगी। हरियाणा में पंचायत स्तर पर महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। इससे ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद में महिलाएं नेतृत्व की जिम्मेदारी संभाल रही हैं।अब संसद और विधानसभा में भी उनकी भागीदारी बढ़नी चाहिए।वर्ष 1951 में देश की आबादी करीब 36 करोड़ थी, जो अब लगभग 142 करोड़ हो चुकी है, जबकि लोकसभा की निर्वाचित सीटें 543 हैं। ऐसे में संसदीय क्षेत्रों का पुनर्गठन और सीटों की संख्या बढ़ाना समय की मांग है। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत लोकसभा की सदस्य संख्या 800 से अधिक हो सकती है।महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष प्रभा सागर ने कहा कि 33 प्रतिशत आरक्षण से महिलाओं को निर्णय लेने वाली संस्थाओं में उचित स्थान मिलेगा। जिलाध्यक्ष मनीषा अग्रवाल ने कहा कि पंचायतों में आरक्षण से महिलाएं अपनी नेतृत्व क्षमता साबित कर रही हैं। इस दौरान उमा शर्मा, मनोरमा, कामना राणा इत्यादि मौजूद रहीं।