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यमुनानगर। कांग्रेस के शहरी ब्लॉक प्रधान लक्ष्मण विनायक ने कहा कि नए परिसीमन विधेयक के नाम पर लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करने और सत्ता पर लंबे समय तक कब्जा बनाए रखने की कोशिश की जा रही है। इसे लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता लोगों के बीच जाएंगे और उन्हें सरकार की मंशा से अवगत करवाएंगे।विनायक ने यह बात औद्योगिक क्षेत्र स्थित कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के दौरान कही। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती जनता के अधिकारों, निष्पक्ष प्रतिनिधित्व और संविधान की भावना से जुड़ी है।यदि परिसीमन की प्रक्रिया पारदर्शिता, व्यापक चर्चा और सभी राजनीतिक दलों की सहमति के बिना आगे बढ़ाई जाती है तो इससे लोकतांत्रिक संस्थाओं पर जनता का विश्वास कमजोर हो सकता है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार को देश के सामने स्पष्ट करना चाहिए कि परिसीमन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। इससे आम जनता, विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी जानकारी भी सार्वजनिक की जानी चाहिए।लक्ष्मण ने कहा कि संविधान में बदलाव से जुड़े गंभीर विषयों पर संसद में खुली बहस होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इसमें सभी राजनीतिक दलों को अपनी बात रखने का अवसर मिलना चाहिए और जनता की राय को भी महत्व दिया जाना चाहिए। विपक्ष को विश्वास में लिए बिना ऐसे फैसले नहीं लेने चाहिए।