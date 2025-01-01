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जगाधरी। भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष के रूप में निश्चल चौधरी को लगातार दूसरी बार जिम्मेदारी सौंपी गई है। उनकी पुनर्नियुक्ति पर भाजपा कार्यकर्ताओं और युवा मोर्चा के पदाधिकारियों ने खुशी जताई है।भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश सपरा ने कहा कि निश्चल चौधरी ने पिछले कार्यकाल में युवा मोर्चा के संगठन को मजबूत करने के लिए कार्य। दोबारा जिम्मेदारी मिलना उनके संगठनात्मक अनुभव और कार्यकर्ताओं के बीच स्वीकार्यता को दर्शाता है। नियुक्ति के बाद निश्चल ने कहा कि उनका प्रयास रहेगा कि युवा मोर्चा को और मजबूत बनाया जाए तथा अधिक से अधिक युवाओं को पार्टी की विचारधारा और राष्ट्रसेवा के कार्यों से जोड़ा जाए।पूर्व कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि युवा किसी भी संगठन की ताकत होते हैं। निश्चल के नेतृत्व में युवा मोर्चा संगठन की नीतियों को लोगों तक पहुंचाने का कार्य करेगा।