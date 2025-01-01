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प्रतापनगर। प्रतापनगर से छछरौली जाने वाले नेशनल हाईवे पर इन दिनों सफर करना आफत बन गया है। हाईवे चौड़ा करने, मिट्टी भराई और पुलिया निर्माण चल रहा है। निर्माण कार्य के दौरान यातायात और सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम न होने से लोगों की परेशानी लगातार बढ़ रही है। धुंध में यहां से गुजरना जान को जोखिम में डालने से कम नहीं है।विशेषकर गांव बॉम्बेपुर से लेकर उर्जनी गांव तक सड़क की हालत बेहद खराब बनी हुई है। कहीं सड़क पर मिट्टी के ढेर लगे हैं तो कहीं बड़े-बड़े गड्ढे बने हुए हैं। कई स्थानों पर सड़क का मटेरियल उखड़ चुका है और कुछ जगहों पर पुरानी सड़क तोड़कर छोड़ दी गई है।हाईवे पर निर्माण कार्य के कारण वाहन चालकों को यह समझना मुश्किल हो रहा है कि वे सड़क पर चल रहे हैं या किसी निर्माण स्थल से गुजर रहे हैं। कहीं पुलिया का निर्माण किया जा रहा है, तो कहीं सड़क चौड़ी करने के लिए खोदाई की गई है। कई हिस्सों में मिट्टी बिछी होने और निर्माण सामग्री सड़क पर पड़े रहने से वाहनों की आवाजाही प्रभावित हो रही है।लोगों का आरोप है कि निर्माण कार्य के दौरान सड़क पर नियमित रूप से पानी का छिड़काव नहीं किया जा रहा है। ठेकेदार की ओर से अपनी सुविधा के अनुसार कहीं-कहीं पानी का छिड़काव कर दिया जाता है। मिट्टी व निर्माण सामग्री वाले हिस्सों से वाहन गुजरते ही धूल के गुबार उठने लगते हैं। कई बार धूल इतनी अधिक हो जाती है कि सामने से आ रहे वाहन भी दिखाई नहीं देते। इससे दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है।यह मार्ग प्रताप नगर, छछरौली और आसपास के दो दर्जन गांवों को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण रास्ता है। इस पर प्रतिदिन नौकरीपेशा लोग, विद्यार्थी, व्यापारी, किसान और अन्य राहगीरों का आना-जाना है। परंतु निर्माण कार्य के चलते लोगों को पहले के मुकाबले कई गुना अधिक समय लग रहा है। लोगों का कहना है कि जो दूरी पहले आधे घंटे में पूरी होती थी, अब उसमें डेढ़ से दो घंटे का समय लग रहा है।दोपहिया वाहन चालकों की बढ़ीं मुश्किलेंसड़क की मौजूदा हालत में सबसे ज्यादा परेशानी दोपहिया वाहन चालकों को उठानी पड़ रही है। कुछ दूरी तय करते ही उनके कपड़ों, चेहरे और शरीर पर मिट्टी की मोटी परत जम जाती है। कई बार धूल के कारण वाहन चालकों को सामने का रास्ता तक दिखाई नहीं देता। वहीं चौपहिया वाहनों के शीशों पर भी धूल जम रही है, जिस कारण चालकों को बार-बार शीशा साफ करना पड़ता है।सुरक्षा इंतजाम की कमी से हादसे का खतरानिर्माणाधीन हिस्सों में पर्याप्त संकेतक, बैरिकेडिंग और सुरक्षित वैकल्पिक रास्तों की व्यवस्था न होने से दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ गई है। गड्ढों और खोदाई वाले स्थानों पर स्पष्ट संकेत न होने से वाहन चालकों को अचानक ब्रेक लगाने पड़ते हैं। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि निर्माण कार्य जल्द पूरा कराया जाए।नेशनल हाईवे पर काम चलने के कारण लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। ठेकेदार को निर्माण तक नियमित पानी छिड़काव का आदेश दिया जाएगा। इसके अलावा संकेतक लगाए जाएंगे। -महेंद्र सिंह सांगवान, एक्सईएन, एचएचएआई।