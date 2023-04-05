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यमुनानगर। जिले में चोरों ने तीन अलग-अलग स्थानों पर वारदात को अंजाम देकर पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती दी है। तीनों मामलों में संबंधित थानों की पुलिस ने चोरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।थापर कॉलोनी निवासी विनोद कुमार चोपड़ा ने थाना शहर पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 19 अक्तूबर को वह मकान बंद करके अपने बच्चों के पास दुबई चले गए थे। इसके बाद 11 नवंबर को वह दूसरे बेटे के पास गुरुग्राम चले गए। 27 नवंबर की शाम को जब वह घर लौटे तो मकान के ताले और कुंडे टूटे हुए मिले।अलमारी में रखे करीब 35 हजार रुपये गायब मिले। इसके अलावा रसोई में रखा इंडेन गैस सिलिंडर, बर्तन, मिक्सी, टोस्टर मशीन, रिस्ट वॉच और एचपी कंपनी का लैपटॉप भी नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी। थाना प्रभारी मनोज कुमार ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पुलिस टीम की ओर से चोरों का सुराग लगाया जा रहा है।दूसरी वारदात थाना बूड़िया क्षेत्र के गांव साबापुर में हुई। बिजली निगम के एसडीओ नेहुल चौधरी ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि गांव में लगे ट्रांसफार्मर से विभिन्न उपकरण चोरी कर लिए। इससे बिजली निगम को करीब 1.80 लाख रुपये का आर्थिक नुकसान हुआ है। पुलिस प्रवक्ता चमकौर सिंह ने बताया कि बूड़िया थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।तीसरी वारदात थाना छप्पर क्षेत्र के गांव भंभौली में हुई। सबलपुर निवासी हितेश ने पुलिस को बताया कि गांव भंभौली में उसकी हलवाई की दुकान है। चोरों ने दुकान के ताले तोड़कर वहां रखे करीब 30 हजार रुपये नकद चोरी कर लिए। इसके अलावा दो किलोग्राम बादाम गिरी, मैदा और अन्य सामान भी चोरी कर लिया। पुलिस प्रवक्ता चमकौर सिंह ने बताया कि संबंदिथ थानों की पुलिस ने शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है। चोरों को जल्द गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा।