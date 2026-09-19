Yamuna Nagar News: सुढैल गांव में स्वच्छता के प्रति किया जागरूक

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जगाधरी। स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत गांव सुढैल में स्वच्छता एवं जन जागरूकता कार्यक्रम करवाया गया। जिला कार्यक्रम प्रबंधक स्वच्छ भारत मिशन बलिंदर कटारिया और ब्लॉक को-ऑर्डिनेटर मुकेश देवी ने लोगों को हाथ धोने के सही तरीके, फोर-वे सेग्रीगेशन और कंपोस्टिंग की जानकारी दी।कार्यक्रम में ग्रामीणों, विद्यार्थियों, शिक्षकों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और पंचायत कर्मचारियों ने भाग लिया। पेंटिंग से विभिन्न प्रकार के कचरे की पहचान, उसके उचित निपटान और जैविक कचरे से कंपोस्ट तैयार करने की प्रक्रिया समझाई गई। वक्ताओं ने कहा कि स्वच्छता केवल एक दिन का अभियान नहीं, बल्कि इसे दैनिक जीवन की आदत बनाना जरूरी है।प्रत्येक व्यक्ति घर के साथ गली, विद्यालय और सार्वजनिक स्थानों को स्वच्छ रखने में योगदान दे। उन्होंने गीले और सूखे कचरे को अलग-अलग रखने तथा प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करने की अपील की। खंड को-ऑर्डिनेटर मुकेश देवी ने कहा कि स्वच्छ गांव ही स्वस्थ और सुंदर गांव की पहचान है।उन्होंने खुले में कचरा नहीं डालने और दूसरों को भी स्वच्छता के लिए प्रेरित करने का आह्वान किया। ग्राम पंचायत के सरपंच प्रवीण कुमार सुमन ने गांव को स्वच्छ रखने में पंचायत की ओर से पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। कार्यक्रम में प्राचार्य किरणपाल, शिक्षक रजनी, पूजा, सुरेश, सतेंद्र व कृष्ण, रूबी बेबी, आशा कार्यकर्ता स्वाति, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता राजेश, चौकीदार बलजीत सहित अन्य लोग मौजूद रहे।