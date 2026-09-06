Sonipat News: युवक अवैध पिस्तौल सहित गिरफ्तार
रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 01:59 AM IST
Updated Sun, 06 Sep 2026 01:59 AM IST
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गन्नौर। क्राइम यूनिट गन्नौर ने खुबडू रोड पर नाले के पास अपराध करने की फिराक में खड़े युवक को अवैध पिस्तौल और कारतूस सहित गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ थाना गन्नौर में केस दर्ज किया है। पुलिस टीम रेलवे फ्लाईओवर के नीचे गश्त कर रही थी। इसी दौरान उन्हें सूचना मिली कि नाले के पास एक युवक अवैध हथियार लेकर खड़ा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर संदिग्ध युवक को काबू कर लिया। पूछताछ में उसकी पहचान गीता कालोनी, महम रोड चुंगी, गोहाना निवासी मंजीत के रूप में हुई।
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